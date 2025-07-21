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- Напої, смузі й коктейлі
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Шампанське» з чорнобривців: не лише цікаво, але й дуже смачно
Рецепт шампанського з чорнобривців зі 100 квіток
Цей унікальний напій з чорнобривців стане справжнім відкриттям для літньої спеки. Він виходить п’янким, надзвичайно ароматним і, що важливо, дозволяє приготувати цілих 10 літрів за мінімальних витрат.
Інгредієнти
Чорнобривці — 100 суцвіть (свіжих)
Цукор — 1 кг
Лимонна кислота — 4 столові ложки (без гірки)
Вода — приблизно 10 літрів (фільтрована, чиста)
Як приготувати шампанське з чорнобривців
Візьміть велику 10-літрову пляшку або іншу відповідну ємність. Налийте в неї трохи теплої води. На 10 літрів додайте кілограм цукру та 4 столові ложки лимонної кислоти без гірки, на півлітра відповідно у два рази менше. Ретельно перемішайте вміст, щоб цукор повністю розчинився.
Долийте чистої фільтрованої води до 10 літрів. Після цього акуратно помістіть у пляшку 100 квіток чорнобривців.
Закрийте ємність і залиште на 2 дні в теплому місці для настоювання.
Через два дні обережно розлийте напій по міцних пластикових пляшках, заповнюючи їх приблизно на три чверті об’єму (не до самого верху). Випустіть зайве повітря з пляшок, щільно їх закрийте і покладіть лежачи у прохолодний льох або інше темне, прохолодне місце.
Вже за 2 тижні ви отримаєте чудовий квас з чорнобривців, який буде чудово освіжати. Якщо ж ви хочете отримати справжнє ігристе «шампанське», залиште пляшки дозрівати приблизно на 1,5 місяці. Після цього періоду ви зможете насолоджуватися прекрасним, ароматним напоєм з легкою ігристою ноткою чорнобривців.
Смакуйте цей унікальний літній напій, приготований власними руками.