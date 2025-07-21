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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Шампанське» з чорнобривців: не лише цікаво, але й дуже смачно

Рецепт шампанського з чорнобривців зі 100 квіток

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
Шампанське з чорнобривців

Шампанське з чорнобривців

Цей унікальний напій з чорнобривців стане справжнім відкриттям для літньої спеки. Він виходить п’янким, надзвичайно ароматним і, що важливо, дозволяє приготувати цілих 10 літрів за мінімальних витрат.

Інгредієнти

  • Чорнобривці — 100 суцвіть (свіжих)

  • Цукор — 1 кг

  • Лимонна кислота — 4 столові ложки (без гірки)

  • Вода — приблизно 10 літрів (фільтрована, чиста)

Як приготувати шампанське з чорнобривців

  1. Візьміть велику 10-літрову пляшку або іншу відповідну ємність. Налийте в неї трохи теплої води. На 10 літрів додайте кілограм цукру та 4 столові ложки лимонної кислоти без гірки, на півлітра відповідно у два рази менше. Ретельно перемішайте вміст, щоб цукор повністю розчинився.

  2. Долийте чистої фільтрованої води до 10 літрів. Після цього акуратно помістіть у пляшку 100 квіток чорнобривців.

  3. Закрийте ємність і залиште на 2 дні в теплому місці для настоювання.

  4. Через два дні обережно розлийте напій по міцних пластикових пляшках, заповнюючи їх приблизно на три чверті об’єму (не до самого верху). Випустіть зайве повітря з пляшок, щільно їх закрийте і покладіть лежачи у прохолодний льох або інше темне, прохолодне місце.

  5. Вже за 2 тижні ви отримаєте чудовий квас з чорнобривців, який буде чудово освіжати. Якщо ж ви хочете отримати справжнє ігристе «шампанське», залиште пляшки дозрівати приблизно на 1,5 місяці. Після цього періоду ви зможете насолоджуватися прекрасним, ароматним напоєм з легкою ігристою ноткою чорнобривців.

Смакуйте цей унікальний літній напій, приготований власними руками.

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