Шампанське» з чорнобривців: не лише цікаво, але й дуже смачно

Цей унікальний напій з чорнобривців стане справжнім відкриттям для літньої спеки. Він виходить п’янким, надзвичайно ароматним і, що важливо, дозволяє приготувати цілих 10 літрів за мінімальних витрат.

Візьміть велику 10-літрову пляшку або іншу відповідну ємність. Налийте в неї трохи теплої води. На 10 літрів додайте кілограм цукру та 4 столові ложки лимонної кислоти без гірки, на півлітра відповідно у два рази менше. Ретельно перемішайте вміст, щоб цукор повністю розчинився.

Долийте чистої фільтрованої води до 10 літрів. Після цього акуратно помістіть у пляшку 100 квіток чорнобривців.

Закрийте ємність і залиште на 2 дні в теплому місці для настоювання.

Через два дні обережно розлийте напій по міцних пластикових пляшках, заповнюючи їх приблизно на три чверті об’єму (не до самого верху). Випустіть зайве повітря з пляшок, щільно їх закрийте і покладіть лежачи у прохолодний льох або інше темне, прохолодне місце.