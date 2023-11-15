Те, що треба в осінні холоди: рецепт фруктового пряного зігрівального чаю

Блогерка Магда Залевська веде свій Instagram-блог, за яким стежать більше 400 тисяч підписників. В одному з відео вона поділилася рецептом свого улюбленого осіннього чаю.
Інгредієнти
- яблуко
- 1 шт.
- апельсин
- 1/2 шт.
- лимон
- 1/2 шт.
- журавлина
- 30 г
- розмарин
- 1 гілочка
- гвоздика
- 12 шт.
- палички кориці
- 2 шт.
- чай листовий
- 1 ст. л.
- мед
- 2 ст. л.
Приготування
- Помийте й наріжте кільцями яблуко, апельсин і лимон.
- В кільця яблука встроміть кілька зерен гвоздики.
- До заварника покладіть яблуко з гвоздикою, апельсин, лимон і журавлину.
- Додайте палички кориці, листковий чай, розмарин і мед.
- Залийте отриману суміш окропом і дайте час настоятися.
Як зазначила Магда, цей чай можна пити літрами, він чудово пахне і смакує. Також завдяки великій кількості фруктів і меду чай є дуже вітамінним та буде корисною профілактикою в часи застуд.
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