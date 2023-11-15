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Те, що треба в осінні холоди: рецепт фруктового пряного зігрівального чаю

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
20 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
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Те, що треба в осінні холоди: рецепт фруктового пряного зігрівального чаю

Рецепт фруктового пряного зігрівального чаю / Фото: Credits

Блогерка Магда Залевська веде свій Instagram-блог, за яким стежать більше 400 тисяч підписників. В одному з відео вона поділилася рецептом свого улюбленого осіннього чаю.

Інгредієнти

яблуко 
1 шт.
апельсин
1/2 шт.
лимон
1/2 шт.
журавлина
30 г
розмарин
1 гілочка
гвоздика
12 шт.
палички кориці
2 шт.
чай листовий
1 ст. л.
мед
2 ст. л.

Приготування

  1. Помийте й наріжте кільцями яблуко, апельсин і лимон.
  2. В кільця яблука встроміть кілька зерен гвоздики.
  3. До заварника покладіть яблуко з гвоздикою, апельсин, лимон і журавлину.
  4. Додайте палички кориці, листковий чай, розмарин і мед.
  5. Залийте отриману суміш окропом і дайте час настоятися.

Як зазначила Магда, цей чай можна пити літрами, він чудово пахне і смакує. Також завдяки великій кількості фруктів і меду чай є дуже вітамінним та буде корисною профілактикою в часи застуд.

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Дата публікації
Перегляди
309
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