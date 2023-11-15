Те, що треба в осінні холоди: рецепт фруктового пряного зігрівального чаю

Блогерка Магда Залевська веде свій Instagram-блог, за яким стежать більше 400 тисяч підписників. В одному з відео вона поділилася рецептом свого улюбленого осіннього чаю.

Інгредієнти яблуко 1 шт. апельсин 1/2 шт. лимон 1/2 шт. журавлина 30 г розмарин 1 гілочка гвоздика 12 шт. палички кориці 2 шт. чай листовий 1 ст. л. мед 2 ст. л.

Приготування

Помийте й наріжте кільцями яблуко, апельсин і лимон. В кільця яблука встроміть кілька зерен гвоздики. До заварника покладіть яблуко з гвоздикою, апельсин, лимон і журавлину. Додайте палички кориці, листковий чай, розмарин і мед. Залийте отриману суміш окропом і дайте час настоятися.

Як зазначила Магда, цей чай можна пити літрами, він чудово пахне і смакує. Також завдяки великій кількості фруктів і меду чай є дуже вітамінним та буде корисною профілактикою в часи застуд.

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