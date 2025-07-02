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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
849
Час на прочитання
1 хв

Всі подруги запитуватимуть про рецепт: смузі "Вечірній" для схуднення

Це дуже простий, але ефективний напій для схуднення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
Смузі для схуднення: рецепт

Смузі для схуднення: рецепт / © Pixabay

Корисний і смачний смузі, який допоможе без виснажливих дієт зменшити об’єми на талії.

Інгредієнти

лимон
1 шт.
огірок
1 шт.
імбир
1 ст. л.
петрушка
пучок
вода
100 мл

Процес приготування:

  1. Налийте до миски воду, додайте 1 ч. л. соди, перемішайте, покладіть туди лимон і ретельно промийте.

  2. Витріть паперовим рушником. Воду злийте. Вичавіть сік, процідіть його через сито.

  3. Шкірку лимона наріжте шматочками. Додайте нарізаний кружальцями огірок.

  4. Імбир очистьте від шкірки, натріть на середній тертці.

  5. Викладіть усі інгредієнти до чаші подрібнювача, додайте подрібнену петрушку і залийте лимонним соком. Долийте 100 мл води, перебийте до однорідності.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
849
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