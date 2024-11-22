Як приготувати смачний, насичений вітамінами гарбузовий сік

Готуємо гарбузовий сік
Зараз саме час зробити приготувати гарбузовий сік, щоб насолоджуватися його корисними властивостями зараз і щоб на зиму закрутити. Розповідаємо, як приготувати цей чудовий напій
Для приготування соку знадобляться:
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• Гарбуз мускатних сортів, без шкірки, волокнистої частини та насіння - 3,5 кг
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• Вода - 5 л.
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• Цукор - 0,5 л.
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• Кислота лимонна - 2 ч.ложки.
Спосіб приготування:
- Гарбуз нарізати невеликими шматками.
- Скласти шматочки гарбуза в емальований посуд та залити водою. Кип’ятити 10 хвилин. Дати трохи охолонути.
- Зцідити воду через сито в окрему посудину, щоб туди не потрапили шматочки м’якоті.
- Варені шматочки гарбуза подрібнити блендером, щоб маса була однорідною без вкраплень м’якоті.
- Додати до пюре зціджену воду та пюре. Додати цукор, лимонну кислоту та, помішуючи, прокип’ятити сік 2-3 хв.
- Охолодити та можна пити.
Для зберігання зимою, сік слід кип’ятити 20 хвилин, розлити одразу гарячим в банки, закрутити та закутати до повного охолодження.
З поданого переліку продуктів виходить 7,5 л соку. Можна додавати яблука чи моркву.
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