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Як приготувати смачний, насичений вітамінами гарбузовий сік

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
78 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
414
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати смачний, насичений вітамінами гарбузовий сік

Гарбузовий сік

Готуємо гарбузовий сік

Зараз саме час зробити приготувати гарбузовий сік, щоб насолоджуватися його корисними властивостями зараз і щоб на зиму закрутити. Розповідаємо, як приготувати цей чудовий напій

Для приготування соку знадобляться:

  • • Гарбуз мускатних сортів, без шкірки, волокнистої  частини та насіння  - 3,5 кг

  • • Вода  - 5 л.

  • • Цукор  - 0,5 л.

  • • Кислота лимонна  - 2 ч.ложки.

Спосіб приготування:

  • Гарбуз нарізати невеликими шматками.
  • Скласти шматочки гарбуза в емальований посуд та залити водою. Кип’ятити 10 хвилин. Дати трохи охолонути.
  • Зцідити воду через сито в окрему посудину, щоб туди не потрапили шматочки м’якоті.
  • Варені шматочки гарбуза подрібнити блендером, щоб маса була однорідною без вкраплень м’якоті.
  • Додати до пюре зціджену воду та пюре. Додати цукор, лимонну кислоту та, помішуючи, прокип’ятити сік 2-3 хв.
  • Охолодити та можна пити.

Для зберігання зимою, сік слід кип’ятити 20 хвилин, розлити одразу гарячим в банки, закрутити та закутати до повного охолодження.

З поданого переліку продуктів виходить 7,5 л соку. Можна додавати яблука чи моркву.

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