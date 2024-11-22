Як приготувати смачний, насичений вітамінами гарбузовий сік

Зараз саме час зробити приготувати гарбузовий сік, щоб насолоджуватися його корисними властивостями зараз і щоб на зиму закрутити. Розповідаємо, як приготувати цей чудовий напій

Для приготування соку знадобляться:

• Гарбуз мускатних сортів, без шкірки, волокнистої частини та насіння - 3,5 кг

• Вода - 5 л.

• Цукор - 0,5 л.

• Кислота лимонна - 2 ч.ложки.

Спосіб приготування:

Гарбуз нарізати невеликими шматками.

Скласти шматочки гарбуза в емальований посуд та залити водою. Кип’ятити 10 хвилин. Дати трохи охолонути.

Зцідити воду через сито в окрему посудину, щоб туди не потрапили шматочки м’якоті.

Варені шматочки гарбуза подрібнити блендером, щоб маса була однорідною без вкраплень м’якоті.

Додати до пюре зціджену воду та пюре. Додати цукор, лимонну кислоту та, помішуючи, прокип’ятити сік 2-3 хв.

Охолодити та можна пити.

Для зберігання зимою, сік слід кип’ятити 20 хвилин, розлити одразу гарячим в банки, закрутити та закутати до повного охолодження.

З поданого переліку продуктів виходить 7,5 л соку. Можна додавати яблука чи моркву.

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