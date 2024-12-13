Як приготувати гарячий шоколад вдома: найкращі рецепти улюбленого напою

Якщо хочеться чогось смачного і швидкого в приготуванні, рецепт гарячого шоколаду - ідеальний вибір.

Гарячий шоколад надає енергії не гірше за каву. Особливо популярний напій у холодний період.

Рецепти гарячого шоколаду в домашніх умовах

Простий рецепт

Для того, щоб приготувати ароматний шоколадний напій самостійно вам знадобляться лише кілька інгредієнтів та 10 хвилин часу.

Інгрідієнти:

Плитка натурального шоколаду – 100 грамів

Молоко – 0,5 л

Цукор, вода

Вершки для оздоблення

Як готувати:

Розламайте плитку шоколаду на дрібні шматочки (для кращого розтоплення) та додайте трохи води

Поставте суміш до мікрохвильовки або на плиту на повільний вогонь. Дочекайтесь, коли шоколад повністю розчиниться

Приготуйте молоко, трохи підігрійте його

Потім у підігріте молоко влийте розплавлений шоколад

Додайте цукор до смаку, все добре перемішайте до однорідного кольору

Зверху можна прикрасити вершками чи посипати корицею

Гарячий шоколад-чизкейк

Інгредієнти:

1 склянка молока

¼ чайної ложки ванільного екстракту

60 грамів подрібненого білого шоколаду

60 грамів вершкового сиру кімнатної температури, нарізаного на 16 частин

крихти печива і збиті вершки для декору

Як приготувати:

у середній каструлі нагрійте молоко на середньому вогні, але не кип’ятіть

зменшіть вогонь до мінімуму, а потім збийте молоко з ванільним вершковим сиром

додайте білий шоколад і розплавте його

подавати можна зі збитими вершками та крихтами печива

Гарячий шоколад по-італійськи

Італійський гарячий шоколад - це неймовірно смачний напій, який ви повинні скуштувати хоча б раз.

Вам знадобиться:

Перець чилі - 2 стручки

Цукор - 100 гр

Какао - 100 гр

Вода - 1 літр

Мигдаль та фундук

Дрібка анісу та ваніліну, ачіоті (використовувати за бажанням)

Порошок олександрійської троянди

Як готувати:

Змішайте в блендері 2 стручки чилі, дрібку анісу, 100 гр цукру, 100 гр какао

Додайте по 12 штук мигдалю та фундуку

Всипте пакетик ваніліну (можна взяти справжню ваніль), ачіоті до смаку

Додати порошок олександрійської троянди, довести масу до однорідного кольору

Закип'ятіть на вогні воду

Пропустіть суміш через сито для усунення осаду, підігрійте

Збийте віночком для отримання піни, розлийте чашками

Ванільний мокко-шоколад

Інгредієнти:

2 склянки незбираного молока (можна горіхове, рослинне)

⅓ склянки кленового сиропу

¼ склянки несолодкого какао

170 грамів подрібненого напівсолодкого або чорного шоколаду (бажано з вмістом какао 72%)

1 столова ложка ванільного екстракту

1 столова ложка розчинної кави

1 дрібка солі

збиті вершки для подавання

тертий мускатний горіх або кориця (необов’язково)

Як приготувати:

додайте у велику каструлю молоко, кленовий сироп, какао-порошок, подрібнений шоколад, ваніль, каву і дрібку солі, за бажанням можна додати кориці й мускатний горіх

підігрійте молоко на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Часто помішуйте напій, щоб не пригорів

як тільки напій настоїться, розлийте його у чашки

прикрасити можна вершками, корицею тощо

Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.

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