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Як приготувати гарячий шоколад вдома: найкращі рецепти улюбленого напою

Як приготувати гарячий шоколад вдома: найкращі рецепти улюбленого напою

Гарячий шоколад / Фото: pixabay.com

Якщо хочеться чогось смачного і швидкого в приготуванні, рецепт гарячого шоколаду - ідеальний вибір.

Гарячий шоколад  надає енергії не гірше за каву. Особливо популярний напій у холодний період.

Рецепти гарячого шоколаду в домашніх умовах

Простий рецепт

Для того, щоб приготувати ароматний шоколадний напій самостійно вам знадобляться лише кілька інгредієнтів та 10 хвилин часу.

Інгрідієнти:

  • Плитка натурального шоколаду – 100 грамів
  • Молоко – 0,5 л
  • Цукор, вода
  • Вершки для оздоблення

Як готувати:

  • Розламайте плитку шоколаду на дрібні шматочки (для кращого розтоплення) та додайте трохи води
  • Поставте суміш до мікрохвильовки або на плиту на повільний вогонь. Дочекайтесь, коли шоколад повністю розчиниться
  • Приготуйте молоко, трохи підігрійте його
  • Потім у підігріте молоко влийте розплавлений шоколад
  • Додайте цукор до смаку, все добре перемішайте до однорідного кольору
  • Зверху можна прикрасити вершками чи посипати корицею

Гарячий шоколад-чизкейк

Інгредієнти:

  • 1 склянка молока
  • ¼ чайної ложки ванільного екстракту
  • 60 грамів подрібненого білого шоколаду
  • 60 грамів вершкового сиру кімнатної температури, нарізаного на 16 частин
  • крихти печива і збиті вершки для декору

Як приготувати:

  • у середній каструлі нагрійте молоко на середньому вогні, але не кип’ятіть
  • зменшіть вогонь до мінімуму, а потім збийте молоко з ванільним вершковим сиром
  • додайте білий шоколад і розплавте його
  • подавати можна зі збитими вершками та крихтами печива

Гарячий шоколад по-італійськи

Італійський гарячий шоколад - це неймовірно смачний напій, який ви повинні скуштувати хоча б раз.

Вам знадобиться:

  • Перець чилі - 2 стручки
  • Цукор - 100 гр
  • Какао - 100 гр
  • Вода - 1 літр
  • Мигдаль та фундук
  • Дрібка анісу та ваніліну, ачіоті (використовувати за бажанням)
  • Порошок олександрійської троянди

Як готувати:

  • Змішайте в блендері 2 стручки чилі, дрібку анісу, 100 гр цукру, 100 гр какао
  • Додайте по 12 штук мигдалю та фундуку
  • Всипте пакетик ваніліну (можна взяти справжню ваніль), ачіоті до смаку
  • Додати порошок олександрійської троянди, довести масу до однорідного кольору
  • Закип'ятіть на вогні воду
  • Пропустіть суміш через сито для усунення осаду, підігрійте
  • Збийте віночком для отримання піни, розлийте чашками

Ванільний мокко-шоколад

Інгредієнти:

  • 2 склянки незбираного молока (можна горіхове, рослинне)
  • ⅓ склянки кленового сиропу
  • ¼ склянки несолодкого какао
  • 170 грамів подрібненого напівсолодкого або чорного шоколаду (бажано з вмістом какао 72%)
  • 1 столова ложка ванільного екстракту
  • 1 столова ложка розчинної кави
  • 1 дрібка солі
  • збиті вершки для подавання
  • тертий мускатний горіх або кориця (необов’язково)

Як приготувати:

  • додайте у велику каструлю молоко, кленовий сироп, какао-порошок, подрібнений шоколад, ваніль, каву і дрібку солі, за бажанням можна додати кориці й мускатний горіх
  • підігрійте молоко на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Часто помішуйте напій, щоб не пригорів
  • як тільки напій настоїться, розлийте його у чашки
  • прикрасити можна вершками, корицею тощо

Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.

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