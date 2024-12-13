Як приготувати гарячий шоколад вдома: найкращі рецепти улюбленого напою

Якщо хочеться чогось смачного і швидкого в приготуванні, рецепт гарячого шоколаду - ідеальний вибір.
Гарячий шоколад надає енергії не гірше за каву. Особливо популярний напій у холодний період.
Рецепти гарячого шоколаду в домашніх умовах
Простий рецепт
Для того, щоб приготувати ароматний шоколадний напій самостійно вам знадобляться лише кілька інгредієнтів та 10 хвилин часу.
Інгрідієнти:
- Плитка натурального шоколаду – 100 грамів
- Молоко – 0,5 л
- Цукор, вода
- Вершки для оздоблення
Як готувати:
- Розламайте плитку шоколаду на дрібні шматочки (для кращого розтоплення) та додайте трохи води
- Поставте суміш до мікрохвильовки або на плиту на повільний вогонь. Дочекайтесь, коли шоколад повністю розчиниться
- Приготуйте молоко, трохи підігрійте його
- Потім у підігріте молоко влийте розплавлений шоколад
- Додайте цукор до смаку, все добре перемішайте до однорідного кольору
- Зверху можна прикрасити вершками чи посипати корицею
Гарячий шоколад-чизкейк
Інгредієнти:
- 1 склянка молока
- ¼ чайної ложки ванільного екстракту
- 60 грамів подрібненого білого шоколаду
- 60 грамів вершкового сиру кімнатної температури, нарізаного на 16 частин
- крихти печива і збиті вершки для декору
Як приготувати:
- у середній каструлі нагрійте молоко на середньому вогні, але не кип’ятіть
- зменшіть вогонь до мінімуму, а потім збийте молоко з ванільним вершковим сиром
- додайте білий шоколад і розплавте його
- подавати можна зі збитими вершками та крихтами печива
Гарячий шоколад по-італійськи
Італійський гарячий шоколад - це неймовірно смачний напій, який ви повинні скуштувати хоча б раз.
Вам знадобиться:
- Перець чилі - 2 стручки
- Цукор - 100 гр
- Какао - 100 гр
- Вода - 1 літр
- Мигдаль та фундук
- Дрібка анісу та ваніліну, ачіоті (використовувати за бажанням)
- Порошок олександрійської троянди
Як готувати:
- Змішайте в блендері 2 стручки чилі, дрібку анісу, 100 гр цукру, 100 гр какао
- Додайте по 12 штук мигдалю та фундуку
- Всипте пакетик ваніліну (можна взяти справжню ваніль), ачіоті до смаку
- Додати порошок олександрійської троянди, довести масу до однорідного кольору
- Закип'ятіть на вогні воду
- Пропустіть суміш через сито для усунення осаду, підігрійте
- Збийте віночком для отримання піни, розлийте чашками
Ванільний мокко-шоколад
Інгредієнти:
- 2 склянки незбираного молока (можна горіхове, рослинне)
- ⅓ склянки кленового сиропу
- ¼ склянки несолодкого какао
- 170 грамів подрібненого напівсолодкого або чорного шоколаду (бажано з вмістом какао 72%)
- 1 столова ложка ванільного екстракту
- 1 столова ложка розчинної кави
- 1 дрібка солі
- збиті вершки для подавання
- тертий мускатний горіх або кориця (необов’язково)
Як приготувати:
- додайте у велику каструлю молоко, кленовий сироп, какао-порошок, подрібнений шоколад, ваніль, каву і дрібку солі, за бажанням можна додати кориці й мускатний горіх
- підігрійте молоко на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Часто помішуйте напій, щоб не пригорів
- як тільки напій настоїться, розлийте його у чашки
- прикрасити можна вершками, корицею тощо
Раніше ми писали, чому не можна пити чай із молоком. Більше про це читайте у новині.
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