Як зробити ту саму "ряжанку з дитинства" в домашніх умовах: потрібно лише два інгредієнти

Ряжанка — це традиційний український напій, який вирізняється своїм ніжним смаком та корисними властивостями Це кисломолочний продукт, який отримують шляхом ферментації топленого молока. Ряжанка корисна для травлення, адже містить пробіотики та корисні бактерії. Завдяки своїй ніжній текстурі та приємному смаку ряжанка ідеально підходить як для самостійного вживання, так і для додавання до страв.

Приготування ряжанки вдома має кілька переваг — ви контролюєте якість інгредієнтів, приготовлений в домашніх умовах напій не містить консервантів або штучних добавок, можна експериментувати з рецептом і смаком.

Зробити ряжанку в домашніх умовах зовсім нескладно, і для цього знадобиться лише два інгредієнти. Розглянемо покроковий рецепт і кілька корисних порад, які допоможуть приготувати ряжанку як у дитинстві.

Продукти, з яких готують ряжанку

Для приготування ряжанки потрібно лише два інгредієнти:

Молоко — бажано використовувати жирне коров’яче молоко (не менше 3,2%).

Сметана — натуральна, без додавання загусників та інших домішок

Як вибрати правильне молоко для ряжанки

Для досягнення найкращого результату використовуйте пастеризоване молоко, але уникайте ультрапастеризованого. Якщо є можливість, купуйте фермерське молоко. Молоко з високим вмістом жиру зробить ряжанку густішою і насиченішою на смак.

Яку сметану краще використовувати

Сметана відіграє роль закваски, тому важливо вибрати якісний продукт. Найкраще підійде домашня сметана або магазинна зі складом, де вказані лише вершки та закваска. Занадто рідка або знежирена сметана може вплинути на текстуру ряжанки.

Як приготувати ряжанку в домашніх умовах

Перший крок — це топлення молока. Налийте молоко в каструлю з товстим дном, щоб уникнути пригорання. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь до мінімуму і залиште молоко томитися на 2-3 години. Під час топлення молоко набуває характерного кремового відтінку та карамельного смаку.

Порада: щоб молоко не “втекло”, періодично помішуйте його дерев’яною ложкою.

Додавання закваски. Коли молоко охолоне до температури близько 40°C (воно має бути теплим, але не гарячим), додайте сметану. На 1 літр молока достатньо дві столові ложки сметани. Ретельно перемішайте, щоб закваска рівномірно розподілилася.

Ферментація. Перелийте суміш у чистий скляний або керамічний посуд. Накрийте кришкою або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 6-8 годин. Для цього можна використовувати духовку, попередньо розігріту до 50°C, а потім вимкнену.

Що важливо знати:

Не перемішуйте ряжанку під час ферментації.

Якщо температура в приміщенні занадто низька, час сквашування може збільшитися.

Готову ряжанку зберігайте в холодильнику не більше 3-4 днів. Перед вживанням обов’язково перемішайте.

Поради для вдосконалення рецепта

Для більш насиченого смаку можна додати трішки цукру або ванілі на етапі топлення молока.

Якщо хочете експериментувати, спробуйте використовувати закваску замість сметани. Вона продається в аптеках або спеціалізованих магазинах.

Густішу ряжанку можна отримати, якщо збільшити кількість сметани.

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