Готуємо живий чай зараз: рецепти приготування корисних напоїв

Зараз якраз найкращий час для приготування живого чаю. Розповідаємо, як приготувати корисні напої.

Обліпиховий чай

Беремо свіжу обліпиху, або заморожену. Заморожену можна розморозити.

Обліпиха // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Додаємо меду, збиваємо блендером. За бажанням можна перетерти через сито, але це за бажанням.

Додаємо спеції - імбир, куркуму. Розливаємо по формах і прикрашаємо спеціями і лимоном.

Живий чай// фото: tiktok.com/@anny.cooking

Цитрусово- імбирний чай

Беремо цитрусові, наприклад, апельсин, робимо апельсинову цедру.

Апельсин ріжемо на частини.

Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Додаємо до них натерту цедру, імбир, спеції. Добре збиваємо блендером і також розливаємо по формах.

Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Прикрашаємо бадьяном і нарізаними шматочками апельсину.

Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Заморожуємо та смакуємо.

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