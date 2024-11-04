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Готуємо живий чай зараз: рецепти приготування корисних напоїв

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Готуємо живий чай зараз: рецепти приготування корисних напоїв

Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Рецепти натуральних корисних напоїв

Зараз якраз найкращий час  для приготування живого чаю. Розповідаємо, як приготувати корисні напої.

Обліпиховий чай

  • Беремо свіжу обліпиху, або заморожену. Заморожену можна розморозити. 
Обліпиха // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Обліпиха // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Додаємо меду, збиваємо блендером. За бажанням можна перетерти через сито, але це за бажанням.
  • Додаємо спеції - імбир, куркуму. Розливаємо по формах і прикрашаємо спеціями і лимоном.
Живий чай// фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живий чай// фото: tiktok.com/@anny.cooking

Цитрусово- імбирний чай

  • Беремо цитрусові, наприклад, апельсин, робимо апельсинову цедру.
  • Апельсин ріжемо на частини.
Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Додаємо до них натерту цедру, імбир, спеції. Добре збиваємо блендером і також розливаємо по формах.
Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Прикрашаємо бадьяном і нарізаними  шматочками апельсину.
Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живий чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  •  Заморожуємо та смакуємо.

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