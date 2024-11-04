Готуємо живий чай зараз: рецепти приготування корисних напоїв

Рецепти натуральних корисних напоїв
Зараз якраз найкращий час для приготування живого чаю. Розповідаємо, як приготувати корисні напої.
Обліпиховий чай
- Беремо свіжу обліпиху, або заморожену. Заморожену можна розморозити.
- Додаємо меду, збиваємо блендером. За бажанням можна перетерти через сито, але це за бажанням.
- Додаємо спеції - імбир, куркуму. Розливаємо по формах і прикрашаємо спеціями і лимоном.
Цитрусово- імбирний чай
- Беремо цитрусові, наприклад, апельсин, робимо апельсинову цедру.
- Апельсин ріжемо на частини.
- Додаємо до них натерту цедру, імбир, спеції. Добре збиваємо блендером і також розливаємо по формах.
- Прикрашаємо бадьяном і нарізаними шматочками апельсину.
- Заморожуємо та смакуємо.
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