Нарешті дізналися відповідь: чи корисні консервовані овочі з магазину

Традиції консервування дотримувалися наші бабусі та мами. Зараз ми все частіше купуємо свіжі або заморожені продукти. Хоча є й ті, хто все ще консервує. Чи корисні консервовані овочі і фрукти — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про це розповів експерт зі схуднення, тренер Юрій Попко в своєму профілі в Instagram.

Чи корисна консервація і що з нею не так

За словами фахівця, наприклад, під час консервування огірків, часто додається оцет, велика кількість солі, цукор. Вони заливаються гарячим маринадом, а потім ще й кілька годин стерилізуються.

Як результат — більша частина вітамінів під час всіх цих процесів просто втрачається. Тобто, в банку кладуться корисні овочі, а вже після консервації вони перетворюються на суміш з цукру, солі, оцту. Тому їх користь для організма сумнівна.

Практично такий самий принцип у створенні варення. Якщо свіжі фрукти дуже корисні, адже є джерелом вітамінів і мінералів, то під час приготування варення їх "накачують" цукор, а термічне оброблення "вбиває" майже всі вітаміни.

Якщо порівнювати консервацію з парниковими овочами, на думку тренера, то на її фоні останні виглядають майже ідеальними.

Чи є альтернатива

Юрій вважає, що серед різних способів оброблення фруктів та овочів для довготривалого зберігання, найкраще все ж обирати соління (квашена капуста тощо) або заморожування.

Звісно, консервація — це не отрута. Вона може знадобитися за певних обставин і її можна вживати час від часу. Однак тренер не радить витрачати на приготування домашніх консервованих овочів та фруктів свої сили, час та гроші. Тим більше, що наразі можна придбати свіжі продукти круглий рік.

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