Нарешті однозначна відповідь: що буде, якщо заморозити хліб

Буває, що хліба вдома надто багато і дуже не хочеться, щоб він зіпсувався. Виникає запитання: що буде, якщо заморозити хліб? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Саме заморожування вважається одним із найпоширеніших способів зберігання різних продуктів. Навіть хліб можна зберігати в морозильній камері, але робити це потрібно правильно, щоб продукт не зіпсувався.

Як зберігати хліб у морозильній камері

Насамперед потрібно запам'ятати, що заморожувати можна лише свіжий хліб. Цей спосіб зберігання не зможе повернути продуктові смакові якості, які були втрачені. Тобто якщо заморозити несвіжий хліб, то такий самий ви отримаєте, коли розморозите буханець.

Найкраще, що ви можете зробити — це заморозити хліб, який щойно придбали. Втім, якщо буханець все ще теплий, варто трішки зачекати. Якщо покласти до морозильної камери ще теплий продукт, він розм'якне і його смак може погіршитися.

Як правильно заборожувати хліб? Існує кілька правил, яких рекомендовано дотримуватися. Найперше, буханець потрібно покласти у пакетик із фольги. Він допоможе максимально зберегти смак і зовнішній вигляд продукту. Не забудьте додати стікер із датою, коли ви поклали хліб до камери. Замороженим він може зберігатися не довше 3 місяців. А якщо хліб готувався на заквасці, то термін зберігання зменшується до 4 тижнів.

Як правильно розморозити хліб

Важливо не лише правильно заморозити хліб. Процес розморожування також відіграє не останню роль.

Розморожують хліб поступово. Спочатку буханець залишають у холодильнику на ніч. Потім дають йому постояти за кімнатної температури для випаровування зайвої вологи.

Якщо не можете чекати на повне розморожування, допоможе духовка. Її потрібно розігріти до 175 градусів, поставити хліб та залишити на 10-15 хвилин.

А ось у мікрохвильовій печі розморожувати хліб не рекомендовано. Немає гарантії, що він там не розмокне.

Читайте також: