Навіщо класти болгарський перець в окріп перед приготуванням страв: ви будете здивовані

Досвідчені кулінари добре знають, що деякі овочі, як-от помідори чи капуста, потрібно перед приготуванням ошпарювати окропом, що полегшує процес і покращує смак кінцевої страви. Але мало хто здогадується, що ця кулінарна хитрість корисна і для болгарського перцю. Особливо якщо ви збираєтесь його фарширувати.

Завдяки попередньому обдаванню окропом страви з болгарського перцю гратимуть новими фарбами, оскільки овочі будуть м'якими, ароматними й ніжнішими. Крім окропу, вам також знадобиться звичайна кухонна сіль.

Що потрібно робити? До глибокої ємності налийте кип'ячену воду і розчиніть у ній одну чайну ложку солі, опустіть перці, які плануєте готувати. Залиште їх у воді щонайменше на 5 хвилин. Після закінчення цього часу овочі стануть м'якими й еластичними. М'якоть позбудеться неприємної гіркоти, а самі перці буде легше фарширувати. Якщо ви збираєтеся готувати саме таку страву, цей лайфгак стане незамінним на кухні.

А якщо потрібно легко зняти шкірку з болгарського перцю, можна залишити овочі в окропі на 10 хвилин. Тоді перці стануть ще ніжнішими і будуть просто танути в роті.

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