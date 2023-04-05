Навіщо заморожувати авокадо і в чому користь цього унікального плоду

Якщо ви любите авокадо, варто дізнатися, навіщо його заморожувати. Цей простий лайфгак повністю змінить ваше ставлення до цього продукту. Читайте в матеріалі ТСН.ua, в чому користь авокадо і коли його потрібно заморожувати.

Авокадо — плід рослини під назвою персея. Він багатий на поживні речовини, має чимало корисних властивостей для організму людини. Зокрема, в ньому містяться вітаміни й мінерали, включно з вітаміном С, вітаміном К, калієм, вітаміном В6. Завдяки цьому щоденне вживання авокадо допомагає зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, покращує стан шкіри.

Про користь авокадо відомо вже давно, але мало хто знає, що цей плід можна заморожувати.

Навіщо заморожують авокадо

Заморожування авокадо надзвичайно корисне, якщо ви хочете зберегти його на тривалий термін чи використати пізніше для приготування більш терпкої страви. Наприклад, якщо вам знадобилася лише половинка авокадо, то інша швидко потемніє і зіпсується. Завдяки заморожуванню цю проблему можна вирішити.

Під час заморожування м'якоть авокадо стає твердішою та менш соковитою, тому для приготування салату чи гуакамоле такий плід не підійде. Однак для кремів, соусів чи смузі він підійде просто чудово.

Як правильно заморожувати авокадо

Спочатку потрібно авокадо очистити і нарізати на скибочки. Потім ці шматочки варто помістити до контейнера чи пластикового пакета. Переконайтеся, що вони рівномірно розподілені і не притискаються один до одного. Щоб уникнути потемніння м'якоті, можна додати трохи лимонного соку. Потім контейнер чи пакет поміщається до морозильної камери.

Хоча заморожене авокадо зберігає свої смак і корисні властивості, його текстура трохи змінюється.

Як розморозити авокадо

Авокадо добре витримує низькі температури завдяки своїй текстурі. Тому в замороженому вигляді цей плід можна зберігати від місяця до пів року. Розморожувати продукт потрібно в холодильнику. Просто перекладіть контейнер чи пакет з морозильної камери на поличку.

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