Навіщо досвідчені господині додають до фаршу лід: як приготувати соковиті котлети

Навіщо додавати лід до котлетного фаршу

Багато кулінарів знають, як часто домашні котлети виходять пересушеними та жорсткими. Навіть велика кількість хліба чи цибулі не завжди допомагає втримати вологу всередині м’яса. Проте досвідчені кухарі мають особливий секрет, який допомагає ззробити котлети соковитими. І цей секрет — додавання звичайного льоду до м’ясної суміші.

Секрет соковитості та ніжної текстури котлет

Лід стає поступовим джерелом вологи, яка насичує м’ясо саме в процесі термічної обробки. Поки котлета перебуває на пательні, шматочки льоду повільно тануть, не дозволяючи м’ясу пересохнути навіть під впливом високої температури. Це допомагає зберегти м’якість страви, особливо якщо ви готуєте з нежирної яловичини чи індички.

І це ще не все. Низька температура є критично важливою для отримання ідеальної консистенції. Охолодження фаршу льодом заважає білкам згортатися завчасно, завдяки чому вироби краще тримають форму. Крім того, холодне середовище не дає жиру витопитися занадто швидко, залишаючи його всередині для створення насиченого смаку.

Як правильно додавати лід до фаршу

Найкраще використовувати подрібнений лід, хоча деякі кулінари обирають крижану воду. Проте саме тверді крижані кубики діють більш рівномірно.

Важливо знати міру — на одну порцію м’ясної суміші достатньо кількох невеликих уламків. Цей метод працює значно ефективніше за додавання хліба чи яєць, адже лід не перебиває смак м’яса та не обтяжує страву.

Така проста хитрість дозволяє досягти ресторанної якості навіть у домашніх умовах, назавжди забувши про проблему сухості котлет.