Навіщо їсти картоплю у мундирах: калорійність продукту, чим він корисний

Картопля в мундирах

Реклама

Картопля часто залишається в тіні популярних корисних продуктів, хоча вона втамовує голод набагато краще за багато відомих делікатесів. Якщо готувати її прямо в шкірці, звичайна страва стає надзвичайно корисною та випереджає за своїми властивостями навіть дорогі закордонні продукти. Шкірка працює як природний захист, який дозволяє зберегти всередині максимум вітамінів та поживних речовин. Крім того, шкірка є не просто оболонкою, а справжнім джерелом поживних речовин, де зосереджена більшість вітамінів та мінералів. Вона не лише захищає внутрішню частину картоплі під час готування, а й сама по собі збагачує наш раціон важливими елементами, які зазвичай втрачаються під час чищення.

Секрети тривалого насичення та енергії

Картопля в мундирі допомагає надовго забути про голод завдяки високому вмісту клітковини, яка зосереджена саме у шкірці. Сама оболонка є цінним джерелом харчових волокон, які сповільнюють засвоєння вуглеводів, що містяться всередині. Ще один важливий секрет полягає у стійкому крохмалі — його стає значно більше, коли вже готова картопля трохи охолоне. Цей особливий вид крохмалю перетравлюється дуже повільно, діючи на організм подібно до клітковини та підтримуючи мікрофлору.

Завдяки такому поєднанню глюкоза потрапляє в кров рівномірно, тому рівень цукру залишається стабільним. Це рятує від раптових нападів голоду та сонливості, які часто виникають після вживання швидких вуглеводів. Оскільки така картопля має високий індекс насичення, але при цьому містить менше калорій, ніж багато видів каш, вона стає ідеальним продуктом для тих, хто стежить за вагою. Вона дозволяє наїстися невеликою порцією та отримати тривалий запас енергії без перевантаження організму.

Реклама

Калорійність картоплі в мундирах: міфи та реальність

Багато людей помилково вважають картоплю занадто калорійним продуктом, через що повністю виключають її зі свого раціону під час дієт. Проте насправді картопля в мундирі містить значно менше калорій, ніж більшість популярних круп чи макаронних виробів.

Картопля в мундирі є одним із найлегших гарнірів, адже в ста грамах звареного продукту міститься лише близько 82–87 калорій. Це майже вдвічі менше, ніж у такій же порції макаронів, які мають понад 140 калорій, та значно менше за показники більшості популярних круп. Завдяки високому вмісту природної води та клітковини в шкірці, картопля дозволяє з’їсти більший об’єм їжі при меншій енергетичній цінності, забезпечуючи при цьому набагато триваліше відчуття ситості.

Концентрація вітамінів та мінералів у шкірці картоплі

Приготування картоплі разом із шкіркою дозволяє зберегти унікальний запас поживних речовин, які зазвичай просто викидаються під час чищення. Сама по собі оболонка є природним джерелом цінних мікроелементів, а під час готування вона додатково допомагає утримувати вологу всередині, зберігаючи ідеальну структуру продукту.

Шкірка містить у кілька разів більше калію та магнію, ніж м’якоть, що робить її надзвичайно корисною для зміцнення серця та підтримки нервової системи. Також завдяки приготуванню в мундирі вдається зберегти майже вдвічі більше вітаміну С порівняно з іншими способами обробки. Окрім цього, саме у верхніх шарах зосереджена більшість антиоксидантів, тому відмова від очищення дозволяє отримати максимум захисту для клітин організму та значно збагатити свій щоденний раціон.

Реклама

Роль клітковини для здоров’я травлення

Важливим аспектом споживання картоплі з шкіркою є високий вміст клітковини, яку також називають харчовими волокнами. Вона є незамінною для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Клітковина буває двох типів, і обидва присутні в цьому продукті. Розчинна частина утворює в кишечнику гелеподібну масу, яка допомагає організму краще засвоювати корисні жири та цукри. Нерозчинна — збільшує об’єм мас у кишечнику, полегшуючи процес перетравлення та природного очищення організму.

Регулярне вживання продуктів, багатих на такі волокна, суттєво знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та навіть деяких видів раку. Окрім медичної користі, шкірка додає стравам цільності, особливого смаку та цікавої текстури, що робить навіть просту вечерю більш насиченою.

Застереження та правила підготовки картоплі в мундирах

Попри величезну користь, існують певні нюанси, які варто враховувати перед приготуванням. Основним ризиком є можливе забруднення шкірки залишками бруду або пестицидами, якщо овоч вирощувався у промислових масштабах з використанням хімії. Тому вживати шкірку можна лише тоді, коли картопля вирощена в безпечних умовах і дуже ретельно промита перед варінням.

Також варто зважати на індивідуальні особливості організму. Деякі люди можуть відчувати важкість у шлунку через грубу текстуру шкірки або вважати її неприємною на смак. У такому разі краще орієнтуватися на власні уподобання та стан здоров’я. Якщо ж ви прагнете отримати максимум вітамінів і клітковини, картопля в мундирі стане ідеальним вибором, який поєднує в собі простоту приготування та колосальну користь для всього тіла.