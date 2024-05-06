Навіть без тренувань: як пити воду, щоб швидко схуднути

Як правильно пити воду, щоб позбутися зайвих кілограмів? Виявляється, все дуже просто.

Не кава, не чай, а звичайнісінька вода, на думку експертів, є найоптимальнішим напоєм для людського організму. Медики та дієтологи навіть стверджують, що нею можна без проблем замінювати супи, які раніше вважали обов'язковими у раціоні.

Як вода впливає на вагу

Завдяки воді покращуються обмінні процеси та метаболізм. Якщо людина випиває до 2-х літрів чистої води на день, то організм витратить на її засвоєння близько 100 ккал. А це приблизно, як 45-хвилинна прогулянка. Звичайно, кількість води залежить від ваги, віку та інших особливостей організму.

Вода не лише чудово втамовує спрагу, вона також допомагає зменшити відчуття голоду. Організм більше не буде вимагати додаткової порції їжі, щоб отримати з нею рідину. Якщо ввести правильний питний режим, можна значно зменшити цифру на вагах.

Наскільки можна схуднути за допомогою води

Якщо ви п'єте достатньо води, рівень метаболізму пришвидшується на 3%. Тобто ви будете худнути на 3% швидше. Або щоб було зрозуміліше, якщо ви будете випивати склянку води перед їжею протягом восьми місяців, то схуднете на 1,5 кг без зайвих дієт і тренувань.

Як пити воду, щоб швидко схуднути

Варто привчити себе починати ранок саме зі склянки води (за 30 хвилин до їжі). Так ви запускатимете всі обмінні процеси. А ось під час вживання їжі жодної рідини краще не пити. Краще перенести це на годину після обіду або вечері. Протягом дня можете випивати стільки води, скільки вам хочеться. Але після 20:00 її об'єм краще зменшити, щоб зранку не було набряків.

Згодом ви зможете виробити звичку пити саме воду, а не інші напої. У кожної людини своя норма споживання води на день. В середньому на кожен кілограм потрібно випивати 40 мл води.

Як пити воду з лимоном для схуднення

Якщо ви хочете якомога швидше позбутися зайвих кілограмів, варто додавати у воду скибочку лимона або лимонний сік. Такий напій додатково прибирає набряки. П'ють воду з лимоном також за 30 хвилин до їжі. А щоб посилити ефект чудодійного напою, додайте до нього 10 г свіжого або сушеного імбиру.

Водою з лимоном не можна захоплюватися тим, у кого підвищена кислотність. А цитрус у цьому разі можна замінити медом, який відрізняється позитивним впливом на слизову оболонку шлунка. Також для схуднення можна пити воду, нагріту до 40 градусів. Вона буде сприяти зменшенню сантиметрів на талії.

Читайте також: