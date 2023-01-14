Найкращі способи розм'якшити вершкове масло на тост, випічку чи в іншу страву

Часто в рецептах випічки вказано, що потрібно додати розм'якшене вершкове масло. А ще так приємно намастити гарячий тост цим смачним продуктом. Але не завжди є можливість порізати масло в домашніх умовах. Особливо, якщо забути витягнути його з холодильника. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що робити в такому разі.

Як порізати вершкове масло на тости

Щоб довго не мучитися, вам знадобиться тертушка або овочечистка. Найкраще в гарячих тостах те, що на них швидко розтоплюється тонко нарізане або натерте вершкове масло.

Овочечистка справляється з цим процесом дуже легко та швидко. Просто наріжте тонкі шматочки, які зручно класти на розігрітий хліб.

Якщо у вас немає овочечистки, підійде звичайна тертушка. Просто натріть охолоджене масло, а потім покладіть ці маленькі шматочки на тост. Тепер їх можна без проблем розмастити.

Також натерте вершкове масло може підійти і для випічки, якщо в рецепті сказано, що вам знадобиться розм'якшений продукт.

Збийте холодне вершкове масло для випічки

Для деяких рецептів випічки потрібно, щоб вершкове масло було просто розм'якшеним. Тобто воно може залишатися холодним. Наприклад, якщо в рецепті сказано, що потрібно збити масло із цукром, ви можете просто нарізати продукт такими шматками, як вам зручно, а потім збивати його за допомогою міксера чи качалки і поліетиленового пакета.

Звичайно, цей спосіб не підійде, якщо вершкове масло потрібно додати до інших інгредієнтів (безе чи вершковий сир), тому що холодний продукт залишиться невеликими кульками, яких буде досить важко позбутися навіть за допомогою довготривалого перемішування.

Додайте тепла

Якщо вам потрібно використати розм'якшене масло, можете скористатися мікрохвильовою піччю. Наріжте продукт на довільні шматочки, покладіть у миску і поставте в мікрохвильовку на 5 секунд. Тоді витягніть, переверніть і повторіть. Робіть так, поки масло не розм'якшиться.

Що робити, якщо вершкове масло надто сильно розтопилося

Якщо ви використовуєте мікрохвильову піч, потрібно бути дуже обережними, адже вершкове масло може не просто розм'якшитися, а повністю розтопитися. Проблему можна легко виправити за допомогою "крижаної ванни". Для цього візьміть невелику миску, додайте туди кубики льоду і вилийте розтоплене масло прямо на лід. Ретельно перемішайте і ви отримаєте розм'якшене масло, яке вже можна використовувати в рецепті випічки.