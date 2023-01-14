Найважливіші секрети: як приготувати деруни, які будуть смачними та рум'яними

Час від часу деруни готують в кожній українській родині. Для цієї страви потрібно мінімум інгредієнтів. Однак, щоб отримати соковиті деруни, потрібно також знати, як їх правильно готувати. Читайте про найважливіші секрети в матеріалі ТСН.ua.

З першого погляду здається, що деруни — настільки проста страва, що їх просто неможливо зіпсувати. Але це не так. Багато що залежить від якості вибраної картоплі, а також того, як її натерти на тертушці.

Яка картопля підходить для дерунів

Саме картопля — головний компонент цієї страви. Однак, для дерунів підходить не кожен сорт. Найкраще вибирати картоплю, яка відрізняється підвищенним вмістом крохмалю. Сміливо купуйте міцні плоди, які мають шорстку шкірку та жовтувати серединку. Зовсім не підходить для приготування дерунів молода картопля. Адже в ній вміст крохмалю дуже невисокий.

Якщо ж ви не змогли придбати картоплю для дерунів, яка дійсно підходить, можна додати 1-2 столові ложечки картопляного крохмалю, який продається в кожному магазині. Так деруни будуть тримати свою форму та не розтікатися по сковорідці.

Як терти картоплю на деруни

Дехто не хоче довго морочитися з приготуванням страви, а тому натирає картоплю на крупній тертушці. Якщо так зробити, то деруни з великою ймовірністю вийдуть надто сухими.

Щоб отримати соковиті та рум'яні деруни, краще все ж картоплю натирати на мілкій тертушці. Щоб плоди не потемніли в процесі, їх чергують з цибулею. Також можна використовувати м'ясорубку або кухонний комбайн, щоб було швидше.

Чи обов'язково додавати борошно

Якщо картопля має достатньо крохмалю, ця страва триматиме свою форму навіть без додавання борошна. Однак, якщо помітно, що тісто вийшло надто рідким, краще додати 1-2 столові ложки, але не більше. Надто велика кількість борошна зробить деруни "гумовими" і не надто смачними.

Як посмажити деруни

Як тільки суміш для дерунів готова, можна додати до неї улюблені спеції. Для смаку також підійде і одна столова ложка сметани. Які потрібно добре вимішати з іншими компонентами. Тепер деруни можна починати смажити.

Найкраще робити це в керамічній або чавунній сковороді. Але якщо таких на кухні немає — згодиться будь-яка. Головне добре її нагріти. Додається рослинна олія в такій кількості, щоб тісто на деруни було наполовину покрите нею. Так у вас вийде хрумка, рум'яна та соковита страва.

Набирати суміш для дерунів краще столовою ложкою — так її зручно викладати на сковороду. Смажиться кілька хвилин з кожної сторони, щоб з'явилася приємна скоринка. По готовності кожен дерун краще промокнути паперовим рушником, який вбере залишки олії.