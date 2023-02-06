Не лише зниження ваги: що буде, якщо відмовитися від шоколаду на місяць

Шоколад — один з найпопулярніших продуктів в світі. Його люблять і діти, і дорослі. Однак, дослідження показують, що відмова від шоколаду принесе більше користі, ніж шкоди. Що буде через 30 днів без солодкого — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Всього лише в США, згідно з дослідженнями, в середньому з'їдають понад 4 кг шоколаду на рік. Серед десяти країн, які є найбільшими споживачами шоколаду в світі, Сполучені Штати займають дев'яте місце. Наприклад, в Швейцарії в середньому з'їдається близько 9 кг шоколаду на рік.

Хоч шоколад дуже смачний і може принести організму деяку користь. Гіркий шоколад, до прикладу, багатий на антиоксиданти, які уповільнюють процеси старіння. А ще всього лише шматочок цього продукту покращує настрій через його здатність сприяти виробленню гормону щастя (серотоніну) і ендорфінів. Однак корисним вважається лише чорний шоколад, якщо його вживати в невеликих кількостях. Інші ж види, на думку фахівців, можуть серйозно нашкодити.

Дієтолог у Strong Home Gym Даніель МакЕвой, пояснює, що потрібно обирати чорний шоколад із вмістом какао не менше 70%. Тільки в такому разі він буде корисним для здоров'я. А ще відсотковий вміст какао вказує, скільки в продукті цукру. Наприклад, каже МакЕвой, якщо позначено, що в шоколаді 50% какао, значить інші 50% це молочні продукти та цукор.

Однак, навіть чорний шоколад фахівці радять вживати у помірних кількостях. Якщо ви відчуваєте, що цей продукт негативно впливає на здоров'я, краще взагалі відмовитися від нього. Спочатку відмова може здатися важким завданням, але варто пам'ятати, що всього 30 днів без солодкого здатні творити з організмом справжні чудеса.

Припиняться перепади настрою

Відмовившись від шоколаду, ви також вживаєте менше цукру, що в довгостроковій перспективі допомагає справитися з перепадами настрою.

Виключивши зі свого раціону цукор, можна позбавитися головної причини дратівливості, каже дієтолог Джей Ковін. За його словами, цукор можна назвати токсином, який виснажує енергію та збільшує тягу до різної нездорової поведінки.

Зменшиться вага

Якщо важко досягти цілей щодо схуднення, рекомендується виключити зі свого раціону саме шоколад. Навіть відмова на один місяць допоможе зменшити вживання цукру і калорій, що призведе до втрати зайвої ваги.

Часто в їжі та напоях прихований доданий цукор. Особливо багато його в шоколаді. Тому буває важко відстежити, яку саме кількість цукру людина з'їла за добу. Якщо скоротити вживання доданого цукру, ви зможете швидше схуднути та покращити стан здоров'я.

Ви забудете, що таке печія

Дані одного з досліджень показують, що в США одна третина американців щотижня відчувають неприємні симптоми печії. Якщо думати про цю проблему, в голові відразу з'являються образи смаженої їжі, гострого соусу чи алкоголю. Але, насправді, шоколад також є винуватцем печії. Дієтолог МакЕвой розповів, що шоколад може спровокувати або посилити симптоми печії. І чим солодший цей продукт, тим більше проблем викликає.

Покращиться сон

Якщо поласувати шоколадом в другій половині дня, то можна помітити, що заснути ввечері стає важче. За словами дієтолога Даніеля МакЕвоя, це пов'язано з тим, що в продукті міститься кофеїн, який і не дає спати. Хоча в помірних кількостях кофеїн допустимий, однак каву люди зазвичай п'ють зранку, а шоколадом можуть ласувати впродовж усього дня.

А ще, на думку МакЕвоя, кофеїн сприяє тривожності. Тому, якщо зменшити або взагалі припинити його вживання, можна відчувати себе більш розслабленим.

Підвищиться емоційна усвідомленість

Якщо впродовж місяця уникати вживання шоколаду, можна розвинути емоційну усвідомленість. А це допоможе покращити усвідомлене харчування. Докторка медичних наук, сертифікована лікарка із лікування ожиріння та проблем з обміном речовин, персональна тренерка із способу життя та генеральна директорка EmbraceYOU Weight & Wellness, Сільвія Гонсан-Боллі каже, що не з чуток знає — вживання шоколаду є простим способом заспокоїти незручні емоції.

Вона 30 днів провела без солодкого, зокрема не їла шоколад, і впевнена, що це допомогло їй покращити усвідомлене харчування. Коли Сільвія не вживала шоколаду, то відчула, що не потребує певної їжі для заспокоєння почуттів. Емоційні переїдання сьогодні є частою проблемою, яка призводить до ожиріння.

Знизиться ризик неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП)

Лише в одній плитці молочного шоколаду приблизно 24 г цукру. Якщо насолоджуватися нею пару разів щотижня, то це буде майже 200 г доданого цукру в місяць. 2018 року було проведено дослідження, за допомогою якого було виявлено, що дієти з високим вмістом цукру підвищують ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Якщо зменшити вживання шоколаду, можна водночас і знизити ризик захворіти.

Менший ризик серцево-судинних захворювань

В дослідженні, яке було опубліковане в JAMA Internal Medicine 2014 року виявили прямий зв'язок між вживанням великої кількості доданого цукру (який ми отримуємо з шоколадом) та підвищенним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань. Якщо просто замінити звичний шматочок шоколаду на більш корисні альтернативи (горіхи, сухофрукти) можна знизити ризик.

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