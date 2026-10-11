Не лише борщ: Клопотенко назвав українські страви, які заслуговують на визнання ЮНЕСКО

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко назвав традиційні страви, які, на його думку, заслуговують на міжнародне визнання. Серед них — сирники та вареники з вишнею і маком. Водночас кулінар наголошує, що популяризувати українську кухню у світі можна вже зараз, не чекаючи на офіційні рішення.

Про це ресторатор розповів в ексклюзивному інтерв’ю виданню «Фокус».

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За словами Клопотенка, сирники та вареники є не просто традиційними стравами, а й важливою частиною української культури, адже рецепти передаються з покоління в покоління.

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«Це страви, які багато для нас означають. Ми виростаємо з ними, готуємо їх удома, передаємо ці рецепти. Через них теж можна розповідати про українську кухню і про нас самих», — зазначив шеф-кухар.

Водночас він закликав не зосереджуватися винятково на внесенні національних страв до переліків міжнародних організацій. На його думку, важливо вже сьогодні знайомити іноземців з українськими кулінарними традиціями та пояснювати їхнє культурне значення.

«Уже зараз можемо популяризувати ці страви у світі, пояснювати їхнє місце в нашій культурі й робити так, щоб їх пов’язували з Україною», — наголосив Клопотенко.

Як український борщ потрапив до списку ЮНЕСКО

У 2020 році культуру приготування українського борщу внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

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Згодом команда Євгена Клопотенка спільно з українськими державними установами підготувала номінаційне досьє «Культура приготування українського борщу». Документ обсягом близько 700 сторінок описував традиції приготування страви у 25 регіонах країни.

1 липня 2022 року Міжурядовий комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення внести культуру приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

У ЮНЕСКО розглядають борщ не лише як національну страву, а і як важливий елемент культурної спадщини, що об’єднує людей та сприяє соціальній згуртованості.

Під час міжнародної кампанії за визнання українського борщу Клопотенко неодноразово наголошував на його українському походженні та виступав проти спроб представляти страву виключно як російську.

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Тепер кулінар прагне привертати увагу світу й до інших українських гастрономічних традицій, які допомагають розповідати про історію, культуру та ідентичність нашого народу.

Раніше ми писали, що українські палюшки — традиційна страва з картопляного тіста, яку готують із простих інгредієнтів. Для приготування знадобляться картопля, борошно, жовток, крохмаль і сіль. Картоплю розминають у пюре, замішують тісто, охолоджують його в холодильнику 30–60 хвилин, формують палюшки та відварюють у підсоленій воді. Подають страву з томатним соусом, спеціями та тертим пармезаном. Палюшки нагадують італійські ньокі, але мають власну українську кулінарну історію.

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