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Не молоко і не воду: що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
809
Час на прочитання
1 хв
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Не молоко і не воду: що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося

Рецепт млинців які не рвуться

Що потрібно додати в тісто на млинці, щоб воно не рвалося, читайте в матеріалі ТСН.ua

Для господинь, у яких не виходять млинці, часто рвуться, стане у нагоді рецепт млинців на основі ряжанки. Ряженка не лише допоможе врятувати млинці, а й надасть їм ніжного вершкового смаку з невеликою кислинкою. 

Інгредієнти для приготування млинців

  • ряжанка - 400 мл,
  • вода - 300 мл,
  • яйця - 2 шт.,
  • борошно - 320 г,
  • олія соняшникова - 2 ст. л,
  • цукор -  2 ст. л,
  • сіль -, 0.5 ч. л,
  • сода - 1 ч. л.

Приготування тіста

  • Закип'ятіть воду. З'єднайте в глибокій мисці цукор, сіль та яйця, перемішайте до однорідності. Краще не збивати блендером, бульбашки на поверхні не потрібні. Для перемішування скористайтеся  вінчиком.
  • Підігрійте ряжанку до кімнатної температури, влийте її. Потім додайте соду і просіяне борошно, Додавайте борошно поступово, порціями, розмішуючи після кожного додавання, щоб не було грудочок.
  • Тонким цівкою влийте в місткість з інгредієнтами окріп, постійно помішуючи — тісто буде заварне. Додайте олію, доведіть суміш до однорідної консистенції та залиште на 15 хвилин.
  • Смажте на розпеченій сковороді, трохи змащеній олією.

Такі млинці можна їсти з різноманітними начинками та топінгами - варенням, сметаною, рибою, ікрою.

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Дата публікації
Перегляди
809
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