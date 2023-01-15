Не молоко і не воду: що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося

Що потрібно додати в тісто на млинці, щоб воно не рвалося, читайте в матеріалі ТСН.ua

Для господинь, у яких не виходять млинці, часто рвуться, стане у нагоді рецепт млинців на основі ряжанки. Ряженка не лише допоможе врятувати млинці, а й надасть їм ніжного вершкового смаку з невеликою кислинкою.

Інгредієнти для приготування млинців

ряжанка - 400 мл,

вода - 300 мл,

яйця - 2 шт.,

борошно - 320 г,

олія соняшникова - 2 ст. л,

цукор - 2 ст. л,

сіль -, 0.5 ч. л,

сода - 1 ч. л.

Приготування тіста

Закип'ятіть воду. З'єднайте в глибокій мисці цукор, сіль та яйця, перемішайте до однорідності. Краще не збивати блендером, бульбашки на поверхні не потрібні. Для перемішування скористайтеся вінчиком.

Підігрійте ряжанку до кімнатної температури, влийте її. Потім додайте соду і просіяне борошно, Додавайте борошно поступово, порціями, розмішуючи після кожного додавання, щоб не було грудочок.

Тонким цівкою влийте в місткість з інгредієнтами окріп, постійно помішуючи — тісто буде заварне. Додайте олію, доведіть суміш до однорідної консистенції та залиште на 15 хвилин.

Смажте на розпеченій сковороді, трохи змащеній олією.

Такі млинці можна їсти з різноманітними начинками та топінгами - варенням, сметаною, рибою, ікрою.

Читайте також: