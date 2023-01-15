Не молоко і не воду: що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося

Що потрібно додати в тісто на млинці, щоб воно не рвалося, читайте в матеріалі ТСН.ua
Для господинь, у яких не виходять млинці, часто рвуться, стане у нагоді рецепт млинців на основі ряжанки. Ряженка не лише допоможе врятувати млинці, а й надасть їм ніжного вершкового смаку з невеликою кислинкою.
Інгредієнти для приготування млинців
- ряжанка - 400 мл,
- вода - 300 мл,
- яйця - 2 шт.,
- борошно - 320 г,
- олія соняшникова - 2 ст. л,
- цукор - 2 ст. л,
- сіль -, 0.5 ч. л,
- сода - 1 ч. л.
Приготування тіста
- Закип'ятіть воду. З'єднайте в глибокій мисці цукор, сіль та яйця, перемішайте до однорідності. Краще не збивати блендером, бульбашки на поверхні не потрібні. Для перемішування скористайтеся вінчиком.
- Підігрійте ряжанку до кімнатної температури, влийте її. Потім додайте соду і просіяне борошно, Додавайте борошно поступово, порціями, розмішуючи після кожного додавання, щоб не було грудочок.
- Тонким цівкою влийте в місткість з інгредієнтами окріп, постійно помішуючи — тісто буде заварне. Додайте олію, доведіть суміш до однорідної консистенції та залиште на 15 хвилин.
- Смажте на розпеченій сковороді, трохи змащеній олією.
Такі млинці можна їсти з різноманітними начинками та топінгами - варенням, сметаною, рибою, ікрою.
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