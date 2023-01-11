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Не повірите, що кладуть у макарони в Італії: це не сир, і навіть не помідори

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
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Не повірите, що кладуть у макарони в Італії: це не сир, і навіть не помідори

Паста з соком

Навіть прості макарони можуть стати делікатесом, гідним найкапризнішого гурмана. Просто приготуйте їх за цим рецептом.

В основі приготування цієї пасти -- незвичайне поєднання макаронів та цитрусових. А у поєднанні з гостротою цибулі, ця страва стає дійсно унікальною.

Інгредієнти для приготування пасти

  • паста із твердих сортів пшениці - 320 г,
  • оливкова олія -  70 мл,
  • цибуля - 50 г,
  • зелена цибуля, - 25 г,
  • панірувальні сухарі - 40 г,
  • свіжий апельсиновий сік - 160 мл,
  • цедра апельсина -10 г.

 Приготування пасти:

  • Спочатку готуємо панірування. Для цього її слід обсмажити на олії так, щоб колір став трохи золотистим. Додайте в сухарі сіль, перець на смак, дочекайтесь, щоб панірування охолонуло.
  • Цибулю поріжте соломкою і спасеруйте на сковороді з олією, поступово додаючи апельсиновий сік.
  • Одночасно можна відварити макарони, щоб вони злегка пружинили.
  • Підготовлену пасту змішайте з рештою інгредієнтів, додатково додавши цедру та перемішавши

Смачного. 

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Дата публікації
Перегляди
85
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