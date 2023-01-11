Не повірите, що кладуть у макарони в Італії: це не сир, і навіть не помідори

Навіть прості макарони можуть стати делікатесом, гідним найкапризнішого гурмана. Просто приготуйте їх за цим рецептом.
В основі приготування цієї пасти -- незвичайне поєднання макаронів та цитрусових. А у поєднанні з гостротою цибулі, ця страва стає дійсно унікальною.
Інгредієнти для приготування пасти
- паста із твердих сортів пшениці - 320 г,
- оливкова олія - 70 мл,
- цибуля - 50 г,
- зелена цибуля, - 25 г,
- панірувальні сухарі - 40 г,
- свіжий апельсиновий сік - 160 мл,
- цедра апельсина -10 г.
Приготування пасти:
- Спочатку готуємо панірування. Для цього її слід обсмажити на олії так, щоб колір став трохи золотистим. Додайте в сухарі сіль, перець на смак, дочекайтесь, щоб панірування охолонуло.
- Цибулю поріжте соломкою і спасеруйте на сковороді з олією, поступово додаючи апельсиновий сік.
- Одночасно можна відварити макарони, щоб вони злегка пружинили.
- Підготовлену пасту змішайте з рештою інгредієнтів, додатково додавши цедру та перемішавши
Смачного.
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