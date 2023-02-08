Не вмикаючи плиту: як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі

Яйця корисні для нашого організму. Особливо в вареному вигляді. Однак, що робити, якщо звичайне варене яйце вже набридло? Можна спробувати приготувати яйце пашот. Читайте в матеріалі ТСН.ua як це робити в мікрохвильовій печі.

Спосіб, як приготувати яйце пашот в мікрохвильовій печі, розповіла канадська телеведуча Дженніфер Валентайн. Вона обіцяє, що в такому разі ви зможете приготувати популярну страву всього лише за одну хвилину.

Що для цього вам знадобиться? Потрібно взяти одне яйце, одну склянку з холодною водою та 1 чайну ложку оцту.

Спочатку у склянці холодної води розводиться оцет, а потім всередину просто вибивається яйце.

Склянку відразу ставите в мікрохвильову піч рівно на одну хвилину.

За словами телеведучою, приготувати яйце пашот в такий спосіб простіше простого. Ця страва вийде навіть у новачків. Такий лайфгак допоможе швидко приготувати смачний та корисний сніданок. Наприклад, готове яйце пашот можна викласти на шматочок цільнозернового хліба, посолити і поперчити за смаком та з'їсти. А ще воно буде чудово смакувати із тарілкою салата.

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