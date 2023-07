Несподівано: 9 продуктів, які допомагають зменшити целюліт

Відомо, що 73,6% дорослих людей мають надмірну вагу (індекс маси тіла або ІМТ 25 або вище) або клінічниий діагноз ожиріння (визначається як ІМТ 30 або вище). Перш за все нагадаємо, що здійснити розрахунок індексу маси тіла можна за такою формулою: ІМТ=m:h2, де m — маса тіла в кілограмах, а h — зріст в метрах. Не важко здогадатися, що надмірна вага — один з основних факторів, що призводить до появи целюліту.

У кожного з нас присутня жирова тканина, що становить приблизно 10-25% від загальної маси нашого тіла. Загальна кількість жирової тканини в організмі природним чином змінюється залежно від статі, віку, генетики та інших факторів. Додамо, що целюліт, насправді не є жиром; це нормальна фізіологічна реакція на його накопичення, що виникає, коли колагенові волокна, які з’єднують жир зі шкірою, розтягуються, руйнуються, таким чином дозволяючи жировим клітинам випинатися.

Сучасний ринок домішків, косметики "від целюліту", засобів для шкіри, які нібито зменшують або "лікують целюліт", практично не мають доказів ефективності. Ці продукти можуть тимчасово підтягнути зовнішній шар шкіри, але мало допомагають вирішити основну проблему. Натомість зосередження на здоровій поведінці, як-от контроль ваги, здорове харчування, зволоження та достатня фізична активність забезпечує більшу підтримку в контролі наявності целюліту на довгостроковий період.

Для боротьби з целюлітом потрібно визначити, якими способами можна втратити жир і збільшити м’язову масу. Зайва вага може зробити целюліт більш помітним. Ймовірно, це означає, що з целюлітом ефективніше за все боротися за допомогою дієти (створення дефіциту калорій), зменшення олії та цукру, а також посилених фізичних вправ, включивши додатковий день серцево-судинної активності або силових тренувань.

Далі вивчайте список продуктів, які допоможуть зменшити целюліт.

Чорниця

Споживання фруктів, ягід, зокрема чорниці, а також овочів, пов’язане зі зниженням маси тіла. В огляді Європейського журналу харчування також показано переконливий зв’язок між споживанням фруктів і овочів та зниженням ризику хронічних захворювань, таких як високий кров’яний тиск.

Сочевиця

Сочевиця, а також чорна квасоля, нут є чудовими джерелами клітковини. Крім того, було виявлено, що вони призводять до помірної втрати ваги для людей, які споживають їх регулярно, про що йдеться в огляді в American Journal of Clinical Nutrition.

Груші

Груші є одними з найбільш волокнистих фруктів. В одному середньому плоді міститься до 6 г клітковини. Тож частіше споживайте груші. Додавайте їх усюди: до салату, у вівсянку тощо.

Капуста кале (кейл)

У дослідженні 2014 року в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics було виявлено, що регулярні споживачі цієї темної листової зелені, а також овочів та фруктів помаранчевого та жовтого кольорів, мають нижчий рівень вісцерального жиру, ніж ті, хто їх не споживає.

Авокадо

Хоча авокадо є більш калорійним, ніж більшість інших продуктів, воно допомагає стимулювати втрату ваги. Згідно з публікацією в журналі Nutrients, жінки, які регулярно споживали фрукти та овочі, включаючи авокадо, спостерігали більшу втрату ваги протягом чотирьох років, ніж ті, хто не їсть цих продуктів.

Гриби

Їх прозвали рослинним м'ясом. Надаючи страві насиченого пікантного смаку, гриби також дуже поживні. Будь-яка грибна страва — простий спосіб зменшити калорійність вашого раціону.

Вода

Незважаючи на те, що це напій, а не їжа, вода або будь-яка його низькокалорійна версія, не лише допомагає вам підтримувати вологу, але і допомагає уникнути целюліту. Випивайте 11,5 склянок води (рекомендація для жінок) і навіть більше — понад 15 склянок (для чоловіків) — щодня.

Банани

Банани — загальновизнане джерело калію, мінералу, який пов’язаний із контролем за набряками, оскільки він має зворотну залежність від натрію. Затримка рідини через високе споживання солі в раціоні може призвести до набряків, що посилюють розвинення целюліту.

Солодка картопля (батат)

Якщо ви любите картоплю так сильно, що не можете відмовитися від неї, солодка — чудовий замінник. Бата забезпечує одні з найбільших переваг для здоров’я, включаючи чудовий вміст вітаміну А. В солодкій картоплі також багато калію, який може зменшити видимість целюліту, пов’язаного з надмірним споживанням солі.

Нагадаємо, також відомо про 5 продуктів і напоїв, які можуть викликати целюліт. Направду, медики поки не виявили всіх причин целюліту, але вважають, що гормони та генетика відіграють основну роль у його розвитку.

