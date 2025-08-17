ТСН у соціальних мережах

Незвичайні страви з кабачків: чим можна поласувати та здивувати

Автор публікації
Ганна Носова
Кабачки є вельми універсальними овочами, які можуть бути використані в різних стравах. Ось кілька незвичних ідей, як їх приготувати.

Спагеті з цукіні та авокадо

Інгредієнти:

  • 2 великі кабачки,

  • 2 стиглі авокадо,

  • 1 пучок свіжої м’яти (або базиліка),

  • зубчик часнику,

  • оливкова олія, сіль і чорний перець — за смаком.

Приготування:

Вся річ у соусі.

  • Пропускаємо часник через прес.

  • Змішуємо авокадо з дрібно нарізаною м’ятою та пропущеним через прес часником.

  • Додаємо оливкову олію, сіль і перець, перемішуємо.

Готуємо спагеті.

  • За допомогою спеціального інструмента або ножа нарізаємо кабачки тонкими смужками, схожими на спагеті, або натираємо на спеціальній тертці.

  • Опускаємо кабачкові «спагеті» у киплячу воду і варимо протягом 1 хвилини.

  • Воду зливаємо, ставимо спагеті на невеликий вогонь.

  • Додаємо соус і добре прогріваємо. Обережно помішуємо, щоб спагеті не втратили форму та не перетворилися на кашу.

Суп-пюре з кабачків

Інгредієнти:

  • 3 кабачки або цукіні,

  • літр курячого бульйону,

  • цибулина,

  • часник,

  • 100 мл натурального йогурту,

  • 2 ст. л вершкового масла,

  • 2 ст. л свіжої зелені кінзи,

  • олія, карі, сіль та чорний перець — за смаком.

Приготування:

  • Цибулю й часник нарізаємо та обсмажуємо в каструлі на олії. Додаємо каррі та ще обсмажуємо до золотистого кольору цибулі.

  • Нарізаємо цукіні дрібними кубиками, кладемо до каструлі та обсмажуємо на сильному вогні разом із цибулею, часником і карі.

  • Додаємо бульйон, сіль, перець, доводимо суміш до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо ще 15 хвилин.

  • Знімаємо суп з плити, збиваємо блендером до однорідної маси.

  • Перед подаванням додаємо нарізану зелень кінзи та йогурт.

Шоколадний пиріг з кабачків

Інгредієнти:

  • 180 г цукру,

  • 120 г шоколаду,

  • 2 ст. л какао-порошку,

  • 175 г борошна,

  • 250 г кабачків,

  • 2 яйця,

  • 60 мл молока,

  • 60 г олії,

  • 60 г маргарину,

  • 1 ч. л соди,

  • щіпка меленої гвоздики.

Приготування:

  • Збиваємо в мисці цукор, маргарин та олію.

  • Додаємо збиті яйця.

  • Продовжуючи збивати суміш, додаємо молоко.

  • Борошно, соду, какао й мелену гвоздику змішуємо в окремому посуді.

  • Поєднуємо обидві суміші та замішуємо легке тісто.

  • Натерті на тертці кабачки, віджаті від соку, перемішуємо з тістом.

  • Викладаємо тісто до застеленої пергаментом форми для випікання. Зверху посипаємо тертим шоколадом.

  • Випікаємо пиріг 40 хвилин у розігрітій до 190 °С духовці.

