- Дата публікації
-
- Категорія
- Їжа
- Кількість переглядів
- 15k
- Час на прочитання
- 2 хв
Незвичайні страви з кабачків: чим можна поласувати та здивувати
Незвичайні страви з кабачків — суп, спагеті та десерт.
Кабачки є вельми універсальними овочами, які можуть бути використані в різних стравах. Ось кілька незвичних ідей, як їх приготувати.
Спагеті з цукіні та авокадо
Інгредієнти:
2 великі кабачки,
2 стиглі авокадо,
1 пучок свіжої м’яти (або базиліка),
зубчик часнику,
оливкова олія, сіль і чорний перець — за смаком.
Приготування:
Вся річ у соусі.
Пропускаємо часник через прес.
Змішуємо авокадо з дрібно нарізаною м’ятою та пропущеним через прес часником.
Додаємо оливкову олію, сіль і перець, перемішуємо.
Готуємо спагеті.
За допомогою спеціального інструмента або ножа нарізаємо кабачки тонкими смужками, схожими на спагеті, або натираємо на спеціальній тертці.
Опускаємо кабачкові «спагеті» у киплячу воду і варимо протягом 1 хвилини.
Воду зливаємо, ставимо спагеті на невеликий вогонь.
Додаємо соус і добре прогріваємо. Обережно помішуємо, щоб спагеті не втратили форму та не перетворилися на кашу.
Суп-пюре з кабачків
Інгредієнти:
3 кабачки або цукіні,
літр курячого бульйону,
цибулина,
часник,
100 мл натурального йогурту,
2 ст. л вершкового масла,
2 ст. л свіжої зелені кінзи,
олія, карі, сіль та чорний перець — за смаком.
Приготування:
Цибулю й часник нарізаємо та обсмажуємо в каструлі на олії. Додаємо каррі та ще обсмажуємо до золотистого кольору цибулі.
Нарізаємо цукіні дрібними кубиками, кладемо до каструлі та обсмажуємо на сильному вогні разом із цибулею, часником і карі.
Додаємо бульйон, сіль, перець, доводимо суміш до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо ще 15 хвилин.
Знімаємо суп з плити, збиваємо блендером до однорідної маси.
Перед подаванням додаємо нарізану зелень кінзи та йогурт.
Шоколадний пиріг з кабачків
Інгредієнти:
180 г цукру,
120 г шоколаду,
2 ст. л какао-порошку,
175 г борошна,
250 г кабачків,
2 яйця,
60 мл молока,
60 г олії,
60 г маргарину,
1 ч. л соди,
щіпка меленої гвоздики.
Приготування:
Збиваємо в мисці цукор, маргарин та олію.
Додаємо збиті яйця.
Продовжуючи збивати суміш, додаємо молоко.
Борошно, соду, какао й мелену гвоздику змішуємо в окремому посуді.
Поєднуємо обидві суміші та замішуємо легке тісто.
Натерті на тертці кабачки, віджаті від соку, перемішуємо з тістом.
Викладаємо тісто до застеленої пергаментом форми для випікання. Зверху посипаємо тертим шоколадом.
Випікаємо пиріг 40 хвилин у розігрітій до 190 °С духовці.