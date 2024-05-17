"Нічна" вівсянка: як приготувати дуже швидкий сніданок

Щоб вівсянка була корисною, її потрібно довго варити. А на це не завжди є час вранці. Спробуйте приготувати швидку вівсянку на ніч. Рецепт вам точно сподобається.
Якщо у вас немає часу на приготування корисної вівсянки вранці, варто спробувати приготувати її напередодні ввечері. Все, що потрібно — залити кашу кефіром чи йогуртом. І на сніданок на вас чекатиме смачна страва.
Як готувати "нічну" вівсянку
Інгредієнти:
- 70 г вівсяних пластівців;
- 100 мл кефіру або йогурту;
- 1 банан;
- 5 шт. кураги;
- за смаком волоські чи інші горіхи;
- за смаком і бажанням мед.
Як приготувати вівсянку на ніч:
- Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти: почистити банан і нарізати невеликими шматочками, горіхи подрібнити, курагу промити та просушити паперовим рушником, далі розрізати на половинки.
- Тепер необхідно взяти невелику скляну банку чи склянку і пересипати туди вівсяні пластівці. Залити кашу кефіром (йогуртом).
- Викласти зверху курагу, шматочки банана, горіхи. Накрити кришкою і залишити в холодильнику на ніч.
- Вранці треба лише дістати банку, додати мед за бажанням, і можна насолоджуватися корисним сніданком.
Звичайно, можете підлаштуватися під свої уподобання. Наприклад, замінити курагу та банан будь-якими фруктами чи ягодами на ваш смак, додати не волоські горіхи, а мигдаль чи фундук, підсолодити сніданок не медом, а джемом чи варенням.
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