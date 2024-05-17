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"Нічна" вівсянка: як приготувати дуже швидкий сніданок

"Нічна" вівсянка: як приготувати дуже швидкий сніданок

Як готувати "нічну" вівсянку? / Фото: Pexels

Щоб вівсянка була корисною, її потрібно довго варити. А на це не завжди є час вранці. Спробуйте приготувати швидку вівсянку на ніч. Рецепт вам точно сподобається.

Якщо у вас немає часу на приготування корисної вівсянки вранці, варто спробувати приготувати її напередодні ввечері. Все, що потрібно — залити кашу кефіром чи йогуртом. І на сніданок на вас чекатиме смачна страва.

Як готувати "нічну" вівсянку

Інгредієнти:

  • 70 г вівсяних пластівців;
  • 100 мл кефіру або йогурту;
  • 1 банан;
  • 5 шт. кураги;
  • за смаком волоські чи інші горіхи;
  • за смаком і бажанням мед.

Як приготувати вівсянку на ніч:

  1. Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти: почистити банан і нарізати невеликими шматочками, горіхи подрібнити, курагу промити та просушити паперовим рушником, далі розрізати на половинки.
  2. Тепер необхідно взяти невелику скляну банку чи склянку і пересипати туди вівсяні пластівці. Залити кашу кефіром (йогуртом).
  3. Викласти зверху курагу, шматочки банана, горіхи. Накрити кришкою і залишити в холодильнику на ніч.
  4. Вранці треба лише дістати банку, додати мед за бажанням, і можна насолоджуватися корисним сніданком.

Звичайно, можете підлаштуватися під свої уподобання. Наприклад, замінити курагу та банан будь-якими фруктами чи ягодами на ваш смак, додати не волоські горіхи, а мигдаль чи фундук, підсолодити сніданок не медом, а джемом чи варенням.

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