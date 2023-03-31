Ніжна та смачна: сирна паска без випікання за рецептом Євгена Клопотенка

16 квітня 2023 року українці святкуватимуть Великдень. Це велике церковне свято, до якого зазвичай готуються заздалегідь. Зокрема роблять спеціальні святкові десерти. Як приготувати сирну паску без випікання за рецептом Євгена Клопотенко — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На своєму YouTube-каналі відомий кухар Євген Клопотенко розповів, як сам готує сирну паску вдома і поділився деякими секретами.

Сирна паска: рецепт

Інгредієнти:

700 г домашнього сиру 9%;

350 мл вершків 33%;

5 жовтків;

100 г вершкового масла 85,2%;

10 г ванільного цукру;

150 г цукру;

цедра 1 лимона;

50-75 г смаженого мигдалю;

дрібка солі.

Дуже важливо обирати якісні молочні продукти, адже саме від них залежатиме, наскільки смачною вийде паска. За потреби можна перетерти домашній сир через сито. Так ви зможете досягти потрібної консистенції.

Як приготувати сирну паску без випікання:

Вершкове масло потрібно дістати з холодильника за декілька годин до початку приготування. Воно повинне бути м'яким. Перетріть через сито домашній сир. Можна скористатися блендером. Жовтки відділіть від білків, далі з'єднайте їх з цукром і перетріть вінчиком. Додайте ванільний цукор і дрібку солі. Жовтки повинні стати білого кольору. Якщо хочете, щоб паска вийшла солодшою, потрібно додати більше цукру на цьому етапі. В сотейник налийте вершки (150 мл), прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи. Коли над поверхнею з'явиться пара потрібно відразу перелити вершки до перетертих жовтків, добре перемішати вінчиком. А далі повернути отриману суміш в сотейник. Вершки із жовтками потрібно варити на маленькому вогні, поки вони злегка загустіють. Консистенція повинна нагадувати рідку сметану. До сирної маси додайте заварені жовтки з вершками і розм'якшене вершкове масло. За бажанням можна додати цедру лимона. Ретельно перемішати. Вершки, які залишилися, збийте за допомогою міксера до стійких піків. Обережно вмішайте їх у сирну масу силіконовою лопаточкою. Додайте до маси порубаний смажений мигдаль, знову перемішайте, щоб горіхи розподілилися рівномірно.

У спеціальну форму для сирної паски (висота 15 см) викладіть марлю, яку потрібно спочатку скласти у 4 шари. Перекладіть всю сирну масу. Злегка утрамбуйте і накрийте марлею.

Форму краще установити на тарілку, а зверху викладіть ще одну і притисніть банкою з водою чи іншим важким предметом. Залишіть в холодильнику на 6 годин, а краще на цілу ніч, для застигання.

Готову сирну паску можна прикрасити за бажанням.

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