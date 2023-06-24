Ніжні шматочки з хрумкою оболонкою: проста хитрість, чим замінити борошно під час смаження риби

Смажена риба у паніровці — апетитна страва, яка прикрасить навіть святковий стіл. Найчастіше готують її з борошном. Але що робити, коли під рукою його не виявилося?

Складно зіпсувати смажену рибу, оскільки така страва легко готується, не потребує багато сил або часу. Головне не перестаратися в процесі приготування, щоб не пересушити шматочки риби. Адже тоді вони втрачають смакові відтінки.

Часто, щоб отримати смачну і хрумку скоринку, використовують кляр. Обвалюють рибку в борошні, спеціях, яйці. Але часом буває, що борошна на кухні немає, а хочеться приготувати смажену рибу.

Чим можна замінити борошно у цій страві? Існує одна проста хитрість, яка допоможе навіть покращити смак смаженої риби, розкрити її з нової сторони.

Насамперед, замість панірування у борошні можна використовувати сухарі, приготовлені самостійно зі шматочків хліба. Взагалі, навіть коли ви смажите рибу у борошні, краще додавати до нього та яйця ще й сухарі. Так страва вийде більш хрумкою та приємною на смак.

Ще один варіант — приготувати суміш з яйця та молока. Просто вибийте яйце у молоко, взбовтайте до однорідності і вмочуйте у розчин рибку перед смаженням. Така суміш утворить хорошу плівку, яка пізніше перетвориться на апетитну скоринку.

Якщо ж ви хочете здивувати своїх рідних або гостей, можна приготувати темпурну паніровку. Для цього змішайте тісто середньої густоти з мінеральною водою, молоком чи вином, додайте спеції. Шматочки риби вмочують у цю суміш, а потім смажать на середньому вогні на сковорідці.

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