Новорічне меню: салат зі смаженими огірками

Страва виходить дуже смачною і сподобається всім.

Смажені огірки — давня традиція китайської та азійської кухонь

Смажені огірки — давня традиція китайської та азійської кухонь / © Pixabay

Огірок є незамінною складовою овочевих салатів, куди додається як у свіжому, так і в маринованому чи консервованому вигляді. А ось експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар’я Дорошкевич пропонує абсолютно незвичний рецепт салату зі смаженими огірками.

Інгредієнти:

  • листя салату — 100 г

  • консервований тунець без олії — 50 г

  • молодий часник — 1 шт

  • рослинна олія — 2 ст. л

  • болгарський перець — ½ шт

  • огірок свіжий — 1 штука

  • кунжут — 2 ст. ложки

  • соєвий соус — 2 ст. ложки

Для заправки:

  • соєвий соус — 2 ст. л

  • коричневий цукор — 1 ч. л (можна замінити медом)

  • яблучний оцет — 1 ст. л

Спосіб приготування:

У сковорідку налити оливкову олію, додати порізані молодий часник і болгарський перець, обсмажити їх разом до м’якості. Потім туди ж відправити кунжут і смажити ще одну хвилину. Далі в сковорідку додати порізані огірки і смажити їх доти, доки кунжут не змінить колір, після чого влити соєвий соус.

Усі інгредієнти обсмажити протягом ще двох хвилин, вимкнути вогонь і залишити.

Поки все остигає, необхідно приготувати заправку. Для цього в мисці потрібно змішати соєвий соус, коричневий цукор і влити яблучний оцет.

Останній етап — складання салату. На тарілку викласти свіже листя салату, заздалегідь помите і висушене, полити його заправкою і перемішати. Потім викласти на нього подрібнений консервований тунець, перемішавши, а зверху — овочі. Знову все перемішати і можна подавати до столу.

Раніше ми писали, як приготувати смачний салат «Мімоза».

