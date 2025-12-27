- Дата публікації
Новорічне меню: салат зі смаженими огірками
Страва виходить дуже смачною і сподобається всім.
Огірок є незамінною складовою овочевих салатів, куди додається як у свіжому, так і в маринованому чи консервованому вигляді. А ось експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар’я Дорошкевич пропонує абсолютно незвичний рецепт салату зі смаженими огірками.
Інгредієнти:
листя салату — 100 г
консервований тунець без олії — 50 г
молодий часник — 1 шт
рослинна олія — 2 ст. л
болгарський перець — ½ шт
огірок свіжий — 1 штука
кунжут — 2 ст. ложки
соєвий соус — 2 ст. ложки
Для заправки:
соєвий соус — 2 ст. л
коричневий цукор — 1 ч. л (можна замінити медом)
яблучний оцет — 1 ст. л
Спосіб приготування:
У сковорідку налити оливкову олію, додати порізані молодий часник і болгарський перець, обсмажити їх разом до м’якості. Потім туди ж відправити кунжут і смажити ще одну хвилину. Далі в сковорідку додати порізані огірки і смажити їх доти, доки кунжут не змінить колір, після чого влити соєвий соус.
Усі інгредієнти обсмажити протягом ще двох хвилин, вимкнути вогонь і залишити.
Поки все остигає, необхідно приготувати заправку. Для цього в мисці потрібно змішати соєвий соус, коричневий цукор і влити яблучний оцет.
Останній етап — складання салату. На тарілку викласти свіже листя салату, заздалегідь помите і висушене, полити його заправкою і перемішати. Потім викласти на нього подрібнений консервований тунець, перемішавши, а зверху — овочі. Знову все перемішати і можна подавати до столу.
