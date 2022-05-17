Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Продовжуємо моніторити ціни на продукти. Кореспондентка "Сніданку з 1+1" Христина Биковець дізналася, скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на ринку в Житомирі.

Продавчиня Валентина каже, що на ринку все є, але ціни за два місяці зросли на 10%.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Найбільше здорожчала редиска, яка коштує 85 гривень за кілограм. Валентина розповідала, що здорожчання пов'язане з тим, що раніше привозили херсонську редиску, а тепер її немає.

Що стосується продуктів, які впали в ціні - то це яйця. Продавці кажуть, що кури зараз добре несуться, тому цінники на яйця незабаром ще опустяться.

Овочі:

редиска - 85 гривень за кілограм

помідори рожеві - 95 гривень за кілограм

помідори стиглі солодкі - 75 гривень за кілограм

огірки - 75, 95, 100 та 60 гривень

молода капуста - 55 гривень за кілограм

молода картопля - 50 гривень за кілограм

стара картопля - 10 гривень за кілограм

морква - 30 гривень за кілограм

ріпчаста цибуля - 20 гривень за кілограм

Фрукти:

апельсини - 60 гривень за кілограм

яблука - 12, 15 гривень за кілограм

полуниця - 200 гривень за кілограм

М'ясо:

яловичина, телятина - 150 гривень за кілограм

сало - 45 гривень за кілограм

сало з м'ясною частиною - 100 гривень за кілограм

куряче філе - 96 гривень за кілограм

гомілка - 65 гривень за кілограм

Яйця - 26, 30 грн за десяток

Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Нагадаємо, окупанти із Запорізької області тягнуть в Крим вантажівки з зерном і овочами.

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