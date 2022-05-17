Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Продовжуємо моніторити ціни на продукти. Кореспондентка "Сніданку з 1+1" Христина Биковець дізналася, скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на ринку в Житомирі.
Продавчиня Валентина каже, що на ринку все є, але ціни за два місяці зросли на 10%.
Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".
Найбільше здорожчала редиска, яка коштує 85 гривень за кілограм. Валентина розповідала, що здорожчання пов'язане з тим, що раніше привозили херсонську редиску, а тепер її немає.
Що стосується продуктів, які впали в ціні - то це яйця. Продавці кажуть, що кури зараз добре несуться, тому цінники на яйця незабаром ще опустяться.
Овочі:
- редиска - 85 гривень за кілограм
- помідори рожеві - 95 гривень за кілограм
- помідори стиглі солодкі - 75 гривень за кілограм
- огірки - 75, 95, 100 та 60 гривень
- молода капуста - 55 гривень за кілограм
- молода картопля - 50 гривень за кілограм
- стара картопля - 10 гривень за кілограм
- морква - 30 гривень за кілограм
- ріпчаста цибуля - 20 гривень за кілограм
Фрукти:
- апельсини - 60 гривень за кілограм
- яблука - 12, 15 гривень за кілограм
- полуниця - 200 гривень за кілограм
М'ясо:
- яловичина, телятина - 150 гривень за кілограм
- сало - 45 гривень за кілограм
- сало з м'ясною частиною - 100 гривень за кілограм
- куряче філе - 96 гривень за кілограм
- гомілка - 65 гривень за кілограм
Яйця - 26, 30 грн за десяток
Нагадаємо, окупанти із Запорізької області тягнуть в Крим вантажівки з зерном і овочами.
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