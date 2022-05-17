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Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

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Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Фото: ТСН.ua

Продовжуємо моніторити ціни на продукти. Кореспондентка "Сніданку з 1+1" Христина Биковець дізналася, скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на ринку в Житомирі.

Продавчиня Валентина каже, що на ринку все є, але ціни за два місяці зросли на 10%.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Найбільше здорожчала редиска, яка коштує 85 гривень за кілограм. Валентина розповідала, що здорожчання пов'язане з тим, що раніше привозили херсонську редиску, а тепер її немає.

Що стосується продуктів, які впали в ціні - то це яйця. Продавці кажуть, що кури зараз добре несуться, тому цінники на яйця незабаром ще опустяться.

Овочі:

  • редиска - 85 гривень за кілограм
  • помідори рожеві - 95 гривень за кілограм
  • помідори стиглі солодкі  - 75 гривень за кілограм
  • огірки - 75, 95, 100 та 60 гривень
  • молода капуста - 55 гривень за кілограм
  • молода картопля - 50 гривень за кілограм
  • стара картопля - 10 гривень за кілограм
  • морква - 30 гривень за кілограм
  • ріпчаста цибуля - 20 гривень за кілограм

Фрукти:

  • апельсини - 60 гривень за кілограм
  • яблука - 12, 15 гривень за кілограм
  • полуниця - 200 гривень за кілограм

М'ясо:

  • яловичина, телятина - 150 гривень за кілограм
  • сало - 45 гривень за кілограм
  • сало з м'ясною частиною - 100 гривень за кілограм
  • куряче філе - 96 гривень за кілограм
  • гомілка - 65 гривень за кілограм

Яйця - 26, 30 грн за десяток

Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Огляд цін: скільки коштують овочі, фрукти, м'ясо та яйця на житомирському ринку

Нагадаємо, окупанти із Запорізької області тягнуть в Крим вантажівки з зерном і овочами.

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