Оладки на кефірі: хитрощі та секрети від експерта, завдяки яким вони завжди виходитимуть пишними

Кулінарними хитрощами приготування оладок на кефірі поділився ресторатор Євген Клопотенко, Завдяки цим секретам оладки завжди будуть пишними й пухкими.

Секрети приготування пишних оладок на кефірі

Кефір

Пишність оладок залежить від жирності кефіру, чим він жирніший, тим більш повітряними вони будуть. Найкраще взяти кефір 2,5% жирності.

Цукор

Звичайно цукру можна додавати, виходячи зі своїх смакових уподобань. Але, якщо додано багато цукру, оладки швидко пригорають зовні та не пропікаються всередині. Тому краще додавати до готових оладок у винляді варення, меду.

Чи гасити оцтом соду

Для соди, щоб вона спрацювала, виділила вуглекислий газ, потрібне кисле середовище. Тому соду гасять оцтом. Але, якщо є кефір в рецепті, який таке середовище забезпечує, достатньо додати соду у тісто.

Консистенція тіста.

Для приготування пишних оладок тісто повинно бути правильної консистенції -- не дуже рідке, але й не круте. Різні сорти борошна можуть різну кількість клейковини, тому у процесі приготування вам потрібно орієнтуватись саме на консистенцію. Щоб відрегулювати густоту тіста, можна додати трохи більше кефіру.

Для смаження оладок використовувати невелику кількість олії.

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