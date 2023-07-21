Ось чому чай з імбирем — це чудовий початок вашого дня, якщо ви хочете залишатися здоровими

Чай з імбирем вранці має величезну користь для здоров'я. Тому варто завжди пити його саме на початку дня.

Якщо ви любите починати свій ранок з чаю, краще обирати імбирний. Цей напій має надзвичайні лікувальні властивості та позитивно впливає на організм.

Шлунок

Якщо вас часто турбує шлунок, горнятко імбирного чаю може стати саме тим засобом, який вам потрібен. Імбир діє на шлунок заспокійливо. Він також допомагає позбутися ранкової нудоти. Його вживають, щоб трішки підбадьоритися і розпочати свій день з енергією, яка потрібна для звершення справ.

Стрес

Імбир не лише заспокоює шлунок, але й позитивно впливає на нерви. Одне горнятко імбирного чаю допоможе заспокоїтися і почати свій день без стресу. 2017 року були проведені дослідження, які показали, що імбир навіть допомагає знизити артеріальний тиск.

Імунна система

Якщо ви часто хворієте, випити трішки імбирного чаю вранці вам точно буде корисно. Дослідження останніх років показують, що такий напій зміцнює імунну систему, робить організм більш стійким до інфекцій, застуди та грипу.

Протизапальні ліки

Імбир також відрізняється протизапальними властивостями. Зокрема, в ньому міститься гінгерол — це фітонутрієнт, який має протизапальну дію. Також, вживаючи імбирний чай, ви також отримуєте чимало вітамінів, мінералів, амінокислот, які допомагають підтримувати здорову циркуляцію крові. В результаті цього до різних клітин тіла надходить достатньо кисню, що створює здоровий мікробіом.

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