Ось чому потрібно промивати м'ясо оцтом: позбудетеся серйозної проблеми

М'ясні страви дуже популярні на столі українців. Однак, щоб бути впевненим, що вони принесуть здоров'ю лише користь, потрібно не лише знати, як правильно приготувати м'ясо, але й як його підготувати, щоб позбутися шкідливих бактерій. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як зберегти всі корисні властивості м'яса і точно очистити його від небезпечних чи шкідливих здоров'ю речовин, розповіли у виданні Sante Plus.

Навіщо промивати м'ясо оцтом перед приготуванням

Фахівці радять заміть звичайної води, яку більшість використовує для промивання сирого м'яса, брати оцет. На поверхні продукту часто розмножуються бактерії, які можуть викликати розлади травлення. Якщо промити м'ясо водою, вони можуть вижити і швидко поширюватися.

Тому мити оцтом рекомендується через такі причини:

допомагає вбити бактерії на м'ясі, що значно знижує ризик зараження (в тому числі кишковою паличкою coli та сальмонелою);

вимиваються залишки пестицидів та бруд, які можуть залишатися на поверхні продукту;

м'ясо пом'якшується, його структура робиться ніжнішою (особливо важливо для жорсткого м'яса).

Як правильно мити м'ясо оцтом

Процедура досить проста:

Змішуєте у мисці склянку гарячої води з однією столовою ложкою оцту. Кладете туди шматок м'яса, який ви збираєтесь готувати. Залишаєте на 15 хвилин. Витягуєте м'ясо з миски та промиваєте його холодною водою з-під крану, щоб вимити залишки оцту.

Також не забудьте перед приготуванням підсушити шматок за допомогою паперового рушника.