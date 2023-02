П'ять позитивних змін в житті: що буде, якщо пити журавлинний сік

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Про позитивний вплив журавлини на жіноче здоров'я я чула давно. Але для мене стали справжнім сюрпризом інші неймовірні ефекти від вживання журавлинного соку".

Важливо звернути увагу на тип журавлинного соку, який ви п'єте. Краще, щоб це був 100% натуральний напій без домішок цукру.

Журавлинний сік містить вітамін С

Думаючи про вітамін С, більшість людей згадає про цитрусові. І хоча вони дійсно є чудовим джерелом цього важливого елементу, в журавлинному соці він також міститься. За даними Міністерства сільського господарства США, в одній чашці цього напою міститься 23,5 міліграма вітаміну С. А це 26% від добової норми.

Дуже важливо отримувати достатній рівень вітаміну С. І ось чому. За даними Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т.Х. Чана, цей вітамін допомагає лікувати інфекції та рани, зміцнює імунну систему та взагалі є потужним антиоксидантом. А в Національному інституті здоров'я (США) стверджують, що вітамін С також бере участь у виробництві та синтезі колагену в організмі.

Можна отримати заряд антиоксидантів

Журавлинний сік заряджений поживними речовинами та вітаміном С. Але, крім цього, він також є джерелом антиоксидантів. За словами Одрі Перкінс, магістерки з дієтології, антиоксиданти є природним суперпродуктом, які містять крихітні біологічно активні сполуки (поліфеноли). Більш ніж 50-річні дослідження показали, що вони мають численні переваги для здоров'я.

Зокрема, звіт Advances of Nutrition доводить, що антиоксиданти, які містять в журавлині, позитивно впливають на метаболізм глюкози, артеріальний тиск, оксидативний стрес, профілі ліпопротеїнів, запалення та функцію ендотелію. А дослідження The American Journal of Clinical Nutrition показали, що завдяки регулярному вживанню цього напою покращується здоров'я у людей з ішемічної хворобою серця.

Потужна допомога за інфекції сечовивідних шляхів

Цей сік насправдні позитивно впливає на здоров'я сечовивідних шляхів та навіть зменшує ризик розвитку інфекції. За словами Одрі Перкінс, в журавлині міститься унікальна комбінація поліфенолів, що може запобігти розвитку певних бактерій в вашому організмі.

Дослідження, проведене в American Journal of Clinical Nutrition, оцінювало жінок, які щодня випивали по 225 грам журавлинного соку. Було виявлено, що це знижує ризик повторної появи інфекції сечовивідних шляхів на 40%. Тому Управління продовольства та медикаментів в США рекомендує жінкам додати напій до свого раціону.

Журавлинний сік приносить користь кишківнику

За словами Перкінс, багато різних досліджень показують, що сік журавлини допомагає підтримувати баланс корисних бактерій в кишківнику. А це важливо для зниження ризику розвитку практично всіх захворювань (включаючи метаболічні, серцево-судинні, хвороби кісток тощо).

Було проведено дослідження на тваринах, яке показало, що багатий на поліфеноли сік журавлини позитивно впливає на популяцію мікрофлори в кишківнику, зменшує його запалення. А хронічні запалення кишківника можуть призводити до багатьох хвороб.

Зменшення оксидативного стресу

Перкінс наголошує, що потужні властивості поліфенолів допомагають зменшити оксидативний стрес (нездатність клітини подолати збільшення виділення активних форм кисню та запобігти пошкодженню клітинних структур в результаті цього збільшення), що також знижує ризики, пов'язані з серцево-судинними захворюваннями.

Дослідження British Journal of Nutrition показали, що вживання журавлинного соку протягом 60-денного періоду призводить до покращення роботи серця та судин. Також зменшення оксидативного стресу важливе через його зв'язок з підвищенням ризику атеросклерозу, коли накопичується жир чи холестерин в стінках артерій. Особливо у тих людей, які стійкі до інсуліну.

