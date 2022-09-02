П'ять важливих помилок, які роблять майже всі у зберіганні та приготуванні м'яса

М'ясо - дорогий продукт. На жаль, його легко зіпсувати неправильним зберіганням та приготуванням. І є п'ять помилок, які роблять майже всі. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Яких же помилок варто уникати в зберіганні та приготуванні м'яса, якщо ви хочете поласувати смачними стравами?

Не заморожуйте цілісний шматок м'яса, якщо він великий. Варто розраховувати, що вам доведеться з'їсти весь шматок після розморожування, а тому обов'язково розділіть м'ясо на невеликі порції. Повторне заморожування позбавляє його унікальної структури та ще й може стати причиною появи хвороботворних мікроорганізмів.

Після того, як ви купили м'ясо, його потрібно обробити, запакувати та відправити до морозильної камери.

Якщо ви вирішили приготувати стейк, м'ясо повинне бути кімнатної температури. Це твердження відоме багатьом, хто любить готувати м'ясні страви. Однак, на жаль, найчастіше шматок залишають після холодильника "відпочити" всього лише на 20 хвилин. А цього часу зовсім недостатньо.

Не додавайте до м'яса спеції. Відомі кухарі ніколи не використовують спецій до м'яса. Максимум, що можна зробити, це додати пряних трав та свіжомеленого чорного перцю прямо у тарілку до готового шматка. Це правило важливо запам'ятати і для солі.

Не варто зберігати фарш надто довго. Варто запам'ятати одну просту та дуже важливу річ - фарш можна зберігати не більше 24 годин. Після цього він починає псуватися. Тому одразу після покупки потрібно стати до приготування страви, яку ви запланували.

Кетчупу до м'ясних страв краще не додавати. М'ясо можна назвати цілісним та лаконічним продуктом. А тому його смак не варто псувати різними соусами, особливо кетчупом. Іноді, звичайно, можете побалувати себе невеликою кількістю спеціального соусу, але лише для того, щоб оцінити контрастність смаків.