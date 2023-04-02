Паска краффін: рецепт ніжної та ароматної випічки до свята

Краффін — апетитний десерт, який поєднує в собі листкове тісто і кекс. Часто таку випічку готують до Великодня. Скільки випікати краффін і як його готувати — розповість ТСН.ua.

Традиційно начинкою для краффіна бувають горіхи, сухофрукти, цукати, але можна також додати мак, вишні, сир або джем, щоб вийшло ще смачніше.

Інгредієнти для великоднього краффіна (на форму для випікання висотою і діаметром 9 см):

1 ч. л. цедри апельсина;

2 ст. л. (30 мл) апельсинового соку;

80 мл теплого молока (35-38°);

6 г (2 ч. л.) сухих дріжджів (або 18 г живих дріжджів);

100г (трохи менше півсклянки) цукру;

1 яйце і 2 жовтки;

350 г (2 1/3 ст) борошна (просіяти);

½ ч. л. солі;

40 г розтопленого вершкового масла (теплого);

100 г м'якого вершкового масла (для змазування тіста);

100 г сухофруктів (сушена журавлина, родзинки);

жменя волоських горіхів, мигдальних пелюсток, ванілін за бажанням.

Як приготувати краффін до столу:

Спочатку потрібно натерти цедру половини апельсина (але лише її помаранчеву частину, тому що біла може гірчити), видавити сік. Залити окропом сухофрукти на 5 хвилин, потім промити і просушити. Додати одну чайну ложку цукру в тепле молоко, всипати сухі дріжджі. Ретельно розмішати і залишити на 10-15 хвилин в теплому місці. Зверху повинна утворитися пишна "шапочка". Жовтки і одне яйце збити з залишками цукру до пишної світлої маси на середній швидкості (потрібно всього кілька хвилин). Просіяти борошно, додати сіль, перемішати. Зробити ямку і влити туди яєчну масу. Додати тепле розтоплене вершкове масло, цедру, апельсиновий сік та дріжджі з молоком. Замісити тісто (приблизно 10 хвилин, поки воно не стане еластичним і не буде липнути). Перекласти в миску, яку попередньо потрібно змастити олією, накрити харчовою плівкою і залишити на годину-півтори в теплому місці, щоб воно піднялося. Розділити на три частини, скачати кульки, накрити кожну плівкою та залишити ще на 10 хвилин. Розкачати першу кульку з тіста в прямокутник товщиною приблизно 2 мм. Рясно змастити м'яким вершковим маслом, посипати сухофруктами, горіхами. Загорнути в рулет, починаючи з вузького боку. Так зробити з іншими кульками. Кожен рулетик розрізати гострим ножем посередині, але не до кінця. Повинна вийти довга ковбаска. Закручувати так, щоб розріз весь час дивився назовні, а кінчик загнути всередину. Викласти у форму, накрити і дати підійти в теплому місці (1 година). Добре розігріти духовку до 200 ° і поставити форму з тістом. Через 10 хвилин зменшити температуру до 180 °. Випікати до готовності. В цілому маленький краффін випікається 20-25 хвилин, а великий — 30-35 хвилин.

Перевіряти духовність можна за допомогою дерев'яної палички. Якщо краффіни всередині неготові, але зверху вже зарум'янилися, їх можна накрити фольгою. Готову випічку посипте цукровою пудрою.

Як загорнути краффін правильно

Як загорнути краффін? / Фото: YouTube

Як загорнути краффін? / Фото: YouTube

Як загорнути краффін? / Фото: YouTube

Як загорнути краффін? / Фото: YouTube

Як бачите, все доволі просто. За цим рецептом у вас вийде три смачні невеликі краффіни.

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