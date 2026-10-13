Перед запіканням змастіть м’ясо цими двома інгредієнтами: воно буде соковитим всередині та хрустким зовні

Соковите всередині та зі хрусткою скоринкою: який простий маринад зробить запечене м’ясо ідеальним / © www.freepik.com/free-photo

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Запекти великий шматок м’яса в духовці так, щоб він не пересох, залишився ніжним та отримав апетитну хрустку скоринку — справжнє кулінарне мистецтво. Нерідко замість соковитої страви виходить суха й жорстка м’ясна волокниста маса.

Досвідчені шеф-кухарі розкрили прості, але важливі правила, які гарантують ідеальний результат щоразу. Про це пише Zagreb.info.

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Йогурт і гірчиця, як не дивно, добре поєднуються

Легка кислотність йогурту допомагає розпушити і пом’якшити поверхню м’яса, а також допомагає зберегти його соковитість після приготування. Гірчиця своєю чергою додає смаку маринаду, надаючи м’ясу приємного пряного аромату.

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Приготування маринаду

На один кілограм м’яса потрібно 200 грамів густішого йогурту, дві столові ложки гірчиці та сіль за смаком.

Змішайте йогурт, гірчицю і сіль. Щойно маринад стане однорідним, ретельно натріть ним м’ясо з усіх боків.

Помістіть мариноване м’ясо в герметичний контейнер, а потім поставте його в холодильник.

Для курки може бути достатньо кількох годин, водночас для більших шматків свинини може знадобитися трохи більше часу маринування. Однак не рекомендується залишати м’ясо в маринаді на кілька днів, оскільки занадто тривале маринування може змінити текстуру його поверхні.

На що варто звернути увагу перед запіканням

Перед приготуванням видаліть зайвий маринад з поверхні м’яса. Зайву суміш потрібно прибрати, залишивши лише тонке покриття. Якщо йогурту буде забагато, він випаровуватиметься під час нагрівання, через що м’ясо не підрум’янюватиметься, а радше тушкуватиметься у волозі.

Тонкий шар маринаду може допомогти поверхні м’яса гарно підрум’янитися.

Якщо маринад занадто густий, внутрішня частина м’яса може продовжувати готуватися і поступово втрачати вологу. Це призводить до протилежного результату: м’ясо стає сухим.

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Чому не варто одразу нарізати готове м’ясо

Ще одна поширена помилка — нарізати запечене м’ясо одразу після того, як його дістали з духовки.

Кулінари радять дати готовій страві кілька хвилин відпочити перед подаванням. За цей час соки всередині м’яса розподіляються рівномірніше, тому під час нарізання воно втрачає менше вологи, завдяки чому залишається ніжним, м’яким і соковитим.

Раніше ми писали, як приготувати смажену картоплю так, щоб вона вийшла з апетитною хрусткою скоринкою зовні та ніжною всередині.

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