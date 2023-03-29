Припиніть їсти вже зараз: чи можна використовувати для їжі картоплю, що проросла

Розповідаємо, яку картоплю не потрібно їсти, як довго вона може зберігатися без шкоди для здоров'я

Що відбувається з картоплею, яка довго зберігається

Терміни зберігання картоплі залежать від сорту та умов зберігання.

За належних для зберігання умов - при низькій вологості, темепратурі не вище 3-4 ° С, без світла, при гарній вентиляції картопля може зберігатися в нормальному стані для споживання і до 10 місяців.

З часом, коли теплішає та потрапляє все більше світла, руйнується крохмаль, з'являються бульби — картопля збирається рости. За таких умов значно збільшується концентрація алкалоїду соланіну, який блукає в рослині протягом усього його життя та в невеликих дозах безпечний.. При освітленні протягом 36 годин кількість соланіну в картоплі стає токсичною, про що свідчить зелений колір картоплі. Але навіть, якщо бульба не позеленіла, а просто вже довго лежить, соланіну в ній досить, щоб нашкодити людині.

Соланін може викликати сильне отруєння людського організму. І практично ніяка обробка його не руйнує. Тому ні в якому разі не можна їсти позеленілу картоплю.

Чи може картопля, що проросла нашкодити здоров'ю

Картопля, що проростає, втрачає поживні речовини., тому бульби такої картоплі в'януть та зморщуються.

Якщо паростки вже значні, вони, на думку експерта містять значну кількість глікоалкалоїдів, "сполук, які, якщо ви з’їсте їх у великій кількості, можуть спричинити деякі токсичні ефекти".

Тому стару картоплю, що проросла, краще не використовувати і їжу, лише для вирощування нового врожаю. Якщо картопля тільки починає пробуджуватись та рости та вирішили її приготувати, потрібно ретельно її обробити перед приготуванням — видалити паростки, якщо є, вирізати вічка.

Яку стару картоплю точно не можна їсти

Не можна готувати та їсти м'яку картоплю, зів’ялу, зморшкувату картоплю. Якщо картопля зелена ззовні чи в середині, негайно її викиньте.

Читайте також: