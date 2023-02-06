Перезрілі банани: чи можна їх їсти, де використовувати і як зберігати

Банани не лише смачні, але й корисні для здоров'я. Однак ці фрукти досить швидко псуються. І після магазину можуть перетворитися на перезрілі буквально за кілька днів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи можна їсти банан, якщо він почорнів.

Що робити з перезрілим бананом

Якщо на шкірці фрукта з'явилися помітні коричневі плями, але всередині плід ще не зіпсувався, його можна вживати в їжу. Часто в магазинах їх продають зі знижкою. Варто звертати увагу лише на те, чи немає на шкірці ознак гниття. Такі банани краще не їсти, адже існує високий ризик отруєння. Все тому, що вживання перезрілих плодів, які сильно почорніли, збільшує навантаження на шлунково-кишковий тракт. А ще існує пряма залежність між кількістю коричневих плям на шкірці та кількістю цукру в плоді.

Чому не можна їсти коричневі банани

Перезрілі банани можуть стати причиною кількох проблем зі здоров'ям:

в таких плодах міститься велика кількість тираміну — він працює як адреналін в організмі, підвищуючи рівень цукру й тиск;

вживання почорнілих бананів може призвести до отруєння з ускладненнями;

підгнилі фрукти негативно впливають на роботу печінки.

Крім підвищеної кількості цукру, в перезрілих плодах міститься і велика кількість антиоксидантів. Відбувається це через руйнування хлорофілу.

Чи можуть бути корисними почорнілі банани

Все ж перезрілі банани мають і деяку користь. Йдеться лише про ті плоди, які ще не почали гнити і мають невелику кількість коричневих плям. Після їх вживання в організм моментально "впорскується" енергія. Тому їх найчастіше вживають спортсмени, щоб "підзарядитися".

Що приготувати з перезрілих бананів

Що приготувати з перезрілих бананів? / Фото: Pexels

З почорнілих бананів, які ще не втратили свого смаку, можна приготувати смачний і корисний десерт, який сподобається всій сім'ї. Наприклад, банановий кекс з горіхами й шоколадом.

Що потрібно:

200 г борошна;

2 ч. л. розпушувача;

100 г коричневого цукру;

3 яйця;

180 г вершкового масла;

2 банани;

70 г шоколадних крапель;

2 ст. л. меду (за смаком);

70 г волоських горіхів.

Приготування дуже просте:

Збити розм'якшене вершкове масло з цукром до пишної маси за допомогою міксера. Додати мед, а потім яйця по одному. Кожен раз добре збивати. Один банан ретельно розім'яти виделкою, а інший порізати на шматочки. Додати до тіста та розмішати. Всипати борошно з розпушувачем. Замісити тісто. Акуратно вмішати горіхи і шоколадні краплі. Викласти у форму. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Готовий кекс потрібно злегка охолодити, витягнути з форми, за бажання прикрасити цукровою пудрою.

Як правильно зберігати банани, щоб вони не почорніли

Насамперед важливо запам'ятати, що банани не можна зберігати в холодильнику. Після того, як фрукт принесли з магазину, його кладуть до сухого, прохолодного та захищеного від сонячних променів місця. Оптимальною температурою вважається до +12 градусів. За більш високої температури банани дозріють швидше.

Цікаво, що банани можна заморожувати. Перед цим їх очищають, нарізають або перетворюють у пюре. Очищені банани можна зберігати в морозильній камері до трьох місяців. Якщо залишити шкірку, вони залишатимуться свіжими до 2 місяців.

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