Це дуже легко: томатний крем-суп, який тане у роті

Осінь славна врожаями та прохолодою. Тому немає нічого кращого, ніж з'їсти теплий зігріваючий суп зі свіжих овочів. Блогер Ахмад Нурі поділився рецептом ніжного томатного крем-супу.
Інгредієнти
- помідори
- 1 кг
- цибуля
- 2 шт
- солодкий перець
- 2 шт
- голівка часнику
- 1 шт
- італійська приправа
- Свіжі трави (чебрець, розмарин або орегано)
- свіжий базилік
- 1 пучок
- Сіль і мелений чорний перець
- овочевий бульйон
- 240 мл
- вершки
- 120 мл
- Розігрійте духовку до 200°C (392°F).
- Помідори помийте і розріжте навпіл. Очистіть і розріжте навпіл цибулини. Солодкий перець помийте.
- У голівки часнику зріжте верхівку, оголивши зубчики.
- На деко викладіть помідори, цибулю, солодкий перець і голівку часнику. Щедро збризніть оливковою олією, посипте свіжою зеленню, італійською приправою, сіллю та перцем.
- Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно 25-30 хвилин або поки овочі не стануть м’якими.
- Коли овочі запечуться, дайте їм охолонути кілька хвилин. Зубчики часнику очистіть від шкірки і перекладіть в блендер разом з рештою запечених овочів. Додайте в блендер жменю свіжого базиліка і овочевий бульйон.
- Перемішайте до однорідності. Якщо суміш занадто густа, ви можете додати трохи більше овочевого бульйону, щоб отримати бажану консистенцію.
- Перелийте отриману суміш у каструлю і поставте на середній вогонь.
- Коли суп нагріється, додайте вершки. Приправте сіллю і перцем за смаком.
- Проваріть суп на повільному вогні кілька хвилин, щоб смаки з’єдналися.
- Розлийте суп по тарілках. Збризніть невеликою кількістю оливкової олії та вершків і прикрасьте свіжим базиліком.
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