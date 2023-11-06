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Це дуже легко: томатний крем-суп, який тане у роті

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
150
Час на прочитання
2 хв
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Це дуже легко: томатний крем-суп, який тане у роті

томатний крем-суп / Фото: www.credits

Осінь славна врожаями та прохолодою. Тому немає нічого кращого, ніж з'їсти теплий зігріваючий суп зі свіжих овочів. Блогер Ахмад Нурі поділився рецептом ніжного томатного крем-супу.

Інгредієнти

помідори
1 кг
цибуля
2 шт
солодкий перець
2 шт
голівка часнику
1 шт
італійська приправа
Свіжі трави (чебрець, розмарин або орегано)
свіжий базилік
1 пучок
Сіль і мелений чорний перець
овочевий бульйон
240 мл
вершки
120 мл
  1. Розігрійте духовку до 200°C (392°F).
  2. Помідори помийте і розріжте навпіл. Очистіть і розріжте навпіл цибулини. Солодкий перець помийте.
  3. У голівки часнику зріжте верхівку, оголивши зубчики.
  4. На деко викладіть помідори, цибулю, солодкий перець і голівку часнику. Щедро збризніть оливковою олією, посипте свіжою зеленню, італійською приправою, сіллю та перцем.
  5. Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно 25-30 хвилин або поки овочі не стануть м’якими.
  6. Коли овочі запечуться, дайте їм охолонути кілька хвилин. Зубчики часнику очистіть від шкірки і перекладіть в блендер разом з рештою запечених овочів. Додайте в блендер жменю свіжого базиліка і овочевий бульйон.
  7. Перемішайте до однорідності. Якщо суміш занадто густа, ви можете додати трохи більше овочевого бульйону, щоб отримати бажану консистенцію.
  8. Перелийте отриману суміш у каструлю і поставте на середній вогонь.
  9. Коли суп нагріється, додайте вершки. Приправте сіллю і перцем за смаком.
  10. Проваріть суп на повільному вогні кілька хвилин, щоб смаки з’єдналися.
  11. Розлийте суп по тарілках. Збризніть невеликою кількістю оливкової олії та вершків і прикрасьте свіжим базиліком.

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Дата публікації
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