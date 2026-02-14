ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Перші страви
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна дарувати парну кількість квітів: несподіване пояснення традиції

Обираючи букет, люди прагнуть не просто подарувати квіти — вони хочуть передати почуття. Любов, вдячність, підтримку чи радість — усе це ми вкладаємо у тендітні пелюстки. І вже не одне століття вважається правилом: у подарунковому букеті має бути непарна кількість квітів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна дарувати парну кількість квітів

Чи можна дарувати парну кількість квітів / © pexels.com

Про це розповіли в Flower Narratives.

Квіти супроводжують нас у найважливіші моменти життя — від освідчень до прощань. У багатьох культурах саме кількість квітів наділяють особливим змістом. Непарні числа традиційно пов’язують із рухом, розвитком, продовженням життя та добрим знаком. Натомість парні — з завершеністю, спокоєм і навіть кінцем життєвого шляху. Саме тому парну кількість квітів найчастіше приносять на похорон або залишають на могилах.

Витоки цього переконання сягають ще дохристиянських часів. У давніх віруваннях непарне число символізувало динаміку й незавершеність — тобто життя, яке триває. Парне ж трактували як замкнений цикл, підсумок, фінал.

Попри те, що сьогодні багато хто скептично ставиться до забобонів, традиція дарувати непарну кількість квітів залишається живою. Дві, чотири, шість чи вісім квіток у букеті досі можуть сприйматися як недоречний подарунок.

Водночас у різних країнах існують свої символічні коди. Наприклад, у багатьох азійських культурах число чотири вважають похоронним через фонетичну схожість слова «чотири» зі словом «смерть» у китайській та японській мовах.

У Франції насторожено ставляться до букетів із 13 квітів — це число вважають нещасливим, хоча інші непарні цифри цілком прийнятні.

В Італії та Іспанії значення може мати не лише кількість, а й колір: червоні квіти здатні символізувати як пристрасне кохання, так і зраду.

Водночас із релігійної точки зору жодної заборони на парну кількість квітів не існує. Священник Юліан Тимчук наголошує: ані Біблія, ані церковні канони не містять подібних приписів. Тож йдеться виключно про глибоко вкорінений у суспільстві забобон, а не про духовну норму.

Дата публікації
Кількість переглядів
360
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie