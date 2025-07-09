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- Перші страви
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Чим покращити смак борщу: додайте це на фінальному етапі приготування — страва вийде надзвичайною
Кожен українець може поділитися своїм унікальним рецептом улюбленого борщу. Однак, є певні секрети, які завжди допомагають зробити цю страву надзвичайно смачною і ароматною.
Про цікавий лайфгак розповів український ресторатор, суддя шоу “МайстерШеф” Володимир Ярославський в своєму Instagram.
Інгредієнти
- морква
- 60 г
- цибуля
- 100 г
- стебла селери
- 40 г
- солодкий перець
- 30 г
- олія
- 50 мл
- буряк
- 240 г
- томати пелаті (у власному соку)
- 380 г
- яблучний або винний оцет
- 5 г
- бульйон
- 1500 мл
- білокачанна капуста
- 200 г
- картопля
- 200 г
- квасоля відварена
- 200 г
- лавровий лист, сухий орегано, чорний і духмяний перець, трохи підкопченої паприки й перцю чилі
- за смаком
- сіль
- за смаком
- цукор
- 25 г
- сало
- 50 г
- часник
- 20 г
- зелень петрушки і цибулі
- за смаком
- сметана
- за смаком
Процес приготування:
Спершу варимо насичений ароматний бульйон. Коли він готовий, ставимо каструлю на вогонь, додаємо сіль, цукор, лаврове листя, орегано, духмяний і чорний мелені перці, а також чилі та копчену паприку — за бажанням. Доводимо до кипіння.
Після закипання вводимо обсмажену моркву з цибулею та чекаємо, поки борщ знову закипить.
Додаємо нарізану кубиками (приблизно 1×1 см) картоплю й знову доводимо до кипіння.
Далі кладемо буряк разом із томатами, додаємо попередньо відварену квасолю, ретельно перемішуємо й одразу ж закладаємо нашатковану капусту.
Окремо готуємо "затирку" — розтираємо сало з часником до пастоподібного стану. Щойно борщ знімаємо з вогню, додаємо цю ароматну суміш, перемішуємо й остаточно доводимо смак, за потреби додавши ще трохи солі або цукру.
Смачного!