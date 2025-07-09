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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Перші страви
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Чим покращити смак борщу: додайте це на фінальному етапі приготування — страва вийде надзвичайною

Кожен українець може поділитися своїм унікальним рецептом улюбленого борщу. Однак, є певні секрети, які завжди допомагають зробити цю страву надзвичайно смачною і ароматною.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
Що додати до борщу на фінальному етапі приготування

Що додати до борщу на фінальному етапі приготування / © unsplash.com

Про цікавий лайфгак розповів український ресторатор, суддя шоу “МайстерШеф” Володимир Ярославський в своєму Instagram.

Інгредієнти

морква
60 г
цибуля
100 г
стебла селери
40 г
солодкий перець
30 г
олія
50 мл
буряк
240 г
томати пелаті (у власному соку)
380 г
яблучний або винний оцет
5 г
бульйон
1500 мл
білокачанна капуста
200 г
картопля
200 г
квасоля відварена
200 г
лавровий лист, сухий орегано, чорний і духмяний перець, трохи підкопченої паприки й перцю чилі
за смаком
сіль
за смаком
цукор
25 г
сало
50 г
часник
20 г
зелень петрушки і цибулі
за смаком
сметана
за смаком

Процес приготування:

  1. Спершу варимо насичений ароматний бульйон. Коли він готовий, ставимо каструлю на вогонь, додаємо сіль, цукор, лаврове листя, орегано, духмяний і чорний мелені перці, а також чилі та копчену паприку — за бажанням. Доводимо до кипіння.

  2. Після закипання вводимо обсмажену моркву з цибулею та чекаємо, поки борщ знову закипить.

  3. Додаємо нарізану кубиками (приблизно 1×1 см) картоплю й знову доводимо до кипіння.

  4. Далі кладемо буряк разом із томатами, додаємо попередньо відварену квасолю, ретельно перемішуємо й одразу ж закладаємо нашатковану капусту.

  5. Окремо готуємо "затирку" — розтираємо сало з часником до пастоподібного стану. Щойно борщ знімаємо з вогню, додаємо цю ароматну суміш, перемішуємо й остаточно доводимо смак, за потреби додавши ще трохи солі або цукру.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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