Ці супи не дадуть стати стрункими: які обрати натомість

Перша страва принаймні один раз на день — гарна звичка. Однак є рецепти з таким складом інгредієнтів, який не принесе користі вашій фігури.

Якщо приготувати суп з правильних інгредієнтів, він може стати фантастичною стравою для схуднення. Це чудова можливість наситити організм смачними, багатими на клітковину овочами, білками та протизапальними спеціями. Важливо обирати найкорисніші супи, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути. На жаль, є кілька популярних різновидів перших страв, які можуть сповільнити процес схуднення, а не допомогти йому.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу She Finds, у якому дєтологині Меган Новошельські та Мері Сабат нагадали, яких супів слід уникати, якщо ви боретеся із зайвими кілограмами.

Яких супів слід уникати

Супи з додаванням вершків

Такі супи містять жирні інгредієнти. Вершків для таких страв треба багато. Вони готуються із жирними вершками та маслом. Обидва ці інгредієнти містять багато калорій та жирів.

Тож для стрункості краще не додавати в страву багато вершків, а замість масла беріть олію, якщо треба обсмажити овочі.

Сирні та наваристі супи

Крім вершкових супів, сирні супи є ще одним важливими винуватцями набору ваги. Крім того, сирні супи зазвичай «завантажені» іншими несумісними інгредієнтами. Наприклад, сирний німецький суп з фаршем ситний, але заради фігури їсти його бажано зрідка.

“Сир сам по собі слід їсти в помірних кількостях, він може містити непотрібні калорії. Додатковий сир, бекон або сметана, які часті в таких супах, дають багато зайвих калорій”, — каже Новошельські.

Якщо любите такі перші страви, постарайтеся обмежити їхню кількість у раціоні.

Консервовані супи

Консервовані супи часто слугують надзвичайно зручним варіантом їжі, коли ви в скрутному становищі. Все, що вам потрібно зробити — це розігріти їх. Однак важливо пам'ятати, що за зручністю ви, як правило, втрачаєте поживні речовини. Консервовані супи піддаються високому ступеню обробки, а це означає, що вони не лише позбавлені поживної цінності, але й переповнені добавками.

Виробники часто додають до них велику кількість солі, щоб подовжити термін зберігання та покращити смак. Регулярне споживання таких супів може призвести до підвищеного споживання натрію, що потенційно може спричинити затримку води та підвищення кров'яного тиску. Таке надлишкове поглинання натрію з часом може стати фактором, що сприяє збільшенню ваги, оскільки організм затримує більше рідини.

Які супи треба їсти для нормальної ваги

Готуйте супи на основі бульйону, наприклад, курячому з овочами. Ці види супів мають низьку калорійність, а це означає, що можна насититися великою порцією, споживаючи менше калорій. Також будь-яка смачна їжа має містити корисний білок, рослинний також. Це й м’ясо курки, а також квасоля, сочевиця, перловка.

Однак для стрункості помірність завжди має вирішальне значення. Калорійні інгредієнти треба звести до мінімуму, натомість віддавайте перевагу поживним, багатим на клітковину продуктам.

Раніше ми писали, чи потрібно їсти суп щодня і що буде, якщо цього не робити.

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