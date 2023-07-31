Холодний іспанський суп ґаспачо з вареним буряком: цікавий варіант літньої страви

До рецепту ґаспачо по-іспанськи обов'язково додають томати. Але цей холодний літній суп можна приготувати й по-новому. Спробуйте ґаспачо з вареними буряками – і ви будете здивовані.
Іспанський холодний суп ґаспачо найкраще підходить для спекотних літніх днів. Спробуйте приготувати його за рецептом із вареним буряком – і ви отримаєте справжнє задоволення!
Інгредієнти:
- помідори 500 г
- варений буряк 250 г
- болгарський перець 1 шт.
- невелика цибулина 1 шт.
- огірок 1 шт.
- часник 1 зубчик
- яблучний оцет 60 мл
- холодна вода 150 мл
- оливкова олія 50 мл
- сир фета 80 г
- сіль за смаком
- мікс насіння за смаком
- Почистьте огірки й помідори від шкірки. Наріжте невеликими кубиками та покладіть до чаші блендера. Додайте вже відварений буряк, перець, часник і цибулю (також порізані кубиками).
- Додайте яблучний оцет, невелику кількість води, сіль і збийте.
- Поступово вводьте оливкову олію, збиваючи суп, поки не отримаєте однорідну кремоподібну масу.
- Подавайте холодний ґаспачо, прикрасивши кубиками фети та міксом насіння.