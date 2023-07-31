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Холодний іспанський суп ґаспачо з вареним буряком: цікавий варіант літньої страви

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
19 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
453
Час на прочитання
1 хв
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Холодний іспанський суп ґаспачо з вареним буряком: цікавий варіант літньої страви

Що входить до рецепта супу ґаспачо? Ґаспачо з вареними буряками / Фото: Pexels

До рецепту ґаспачо по-іспанськи обов'язково додають томати. Але цей холодний літній суп можна приготувати й по-новому. Спробуйте ґаспачо з вареними буряками – і ви будете здивовані.

Іспанський холодний суп ґаспачо найкраще підходить для спекотних літніх днів. Спробуйте приготувати його за рецептом із вареним буряком – і ви отримаєте справжнє задоволення!

Інгредієнти:

  • помідори 500 г
  • варений буряк 250 г
  • болгарський перець 1 шт.
  • невелика цибулина 1 шт.
  • огірок 1 шт.
  • часник 1 зубчик
  • яблучний оцет 60 мл
  • холодна вода 150 мл
  • оливкова олія 50 мл
  • сир фета 80 г
  • сіль за смаком
  • мікс насіння за смаком
  1. Почистьте огірки й помідори від шкірки. Наріжте невеликими кубиками та покладіть до чаші блендера. Додайте вже відварений буряк, перець, часник і цибулю (також порізані кубиками).
  2. Додайте яблучний оцет, невелику кількість води, сіль і збийте.
  3. Поступово вводьте оливкову олію, збиваючи суп, поки не отримаєте однорідну кремоподібну масу.
  4. Подавайте холодний ґаспачо, прикрасивши кубиками фети та міксом насіння.

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Дата публікації
Перегляди
453
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