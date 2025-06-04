ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Перші страви
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Як варити зелений борщ, щоб щавель не втрачав свого яскраво-зеленого кольору: рецепт

Хоча зелений борщ готується дуже легко, проте дехто може стикатися з проблемою зміни кольору щавля в процесі приготування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 55 хв.
Харчова цінність на 100 г
99 ккал
Зелений борщ: рецепт

Зелений борщ: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Одна з кулінарних блогерок поділилася в Instagram своїм авторським рецептом апетитного зеленого борщу зі щавлем та вареними яйцями.

Інгредієнти

м’ясо
300 г
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
картопля
3 шт.
щавель
100 г
зелена цибуля
50 г
яйця
3 шт.
зелень
30 г
лимонний сік
2 ст. ложки
часник
2 зубчики
лавровий лист
1 шт.
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. М’ясо проваріть до утворення піни, після чого злийте перший бульйон, промийте шматки й залийте свіжою водою. Поставте знову на вогонь і доведіть до кипіння.

  2. Коли бульйон закипить, покладіть нарізану картоплю, подрібнену зелень, варені яйця, часник і трішки лимонного соку для кислинки.

  3. На завершальному етапі додайте обсмажені овочі, щавель, спеції та лавровий лист — і дайте борщу настоятись.

Смачного!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie