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- Категорія
- Перші страви
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Як варити зелений борщ, щоб щавель не втрачав свого яскраво-зеленого кольору: рецепт
Хоча зелений борщ готується дуже легко, проте дехто може стикатися з проблемою зміни кольору щавля в процесі приготування.
Одна з кулінарних блогерок поділилася в Instagram своїм авторським рецептом апетитного зеленого борщу зі щавлем та вареними яйцями.
Інгредієнти
- м’ясо
- 300 г
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- картопля
- 3 шт.
- щавель
- 100 г
- зелена цибуля
- 50 г
- яйця
- 3 шт.
- зелень
- 30 г
- лимонний сік
- 2 ст. ложки
- часник
- 2 зубчики
- лавровий лист
- 1 шт.
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
М’ясо проваріть до утворення піни, після чого злийте перший бульйон, промийте шматки й залийте свіжою водою. Поставте знову на вогонь і доведіть до кипіння.
Коли бульйон закипить, покладіть нарізану картоплю, подрібнену зелень, варені яйця, часник і трішки лимонного соку для кислинки.
На завершальному етапі додайте обсмажені овочі, щавель, спеції та лавровий лист — і дайте борщу настоятись.
Смачного!