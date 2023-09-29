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Імбирно-курячий рамен: рецепт смачного зігрівального супу

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
178
Час на прочитання
2 хв
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Імбирно-курячий рамен: рецепт смачного зігрівального супу

Імбирно-курячий рамен / Фото: Credits

Оскільки теплі дні скоро залишаться в минулому, саме час запастися рецептом смачного й ситного зігрівального супу. В цьому сенсі імбирно-курячий рамен – ідеальна страва.

Інгредієнти

мед
1 ч. л.
яйця, зварені некруто
4 шт.
курячий бульйон
4 скл.
свіжий імбир
два шматочки завбільшки з волоський горіх
соєвий соус
1 ст. л. і 1/4 скл.
локшина рамен
500 г
курячі стегна без шкіри й кісток
500 г
подрібнений пучок зеленої цибулі
1 шт.
оливкова олія
1 ст. л
гострий перець
один стручок
лимонний сік
1 ст. л.
китайська капуста пак-чой (можна іншу на ваш смак)
100 г
  1. Наріжте дрібно зелену цибулю і окремо – білі голівки зеленої цибулі.
  2. Змішайте курячі стегна без шкіри й кісток з очищеним і дрібно натертим шматочком імбиру, 1 ст. л соєвого соусу і 1 ч. л меду. Дайте настоятися 10 хвилин.
  3. Нагрійте 1 ст. л оливкової олії в середній каструлі на середньому вогні. Підсмажте курячі стегна до золотистого кольору близько 5 хвилин, не перевертаючи їх. Перекладіть на тарілку.
  4. Ще один шматочок імбиру наріжте тонкими скибочками, додайте до нього білі частини зеленої цибулі і близько 2 хвилин пасеруйте в каструлі, де смажили курку, часто помішуючи, до появи аромату. Поверніть курку до каструлі і додайте 1 середній тонко нарізаний гострий перець, курячий бульйон, чверть склянки соєвого соусу, який залишився, і половину склянки води.
  5. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть, доки курка не буде повністю готова, близько 5 хвилин.
  6. За допомогою виделки витягніть і розберіть курку на невеликі шматочки. Додайте 1 ст. л свіжого лимонного соку і частини темної зеленої цибулі, що залишилися.
  7. Тим часом відваріть капусту в іншій каструлі з окропом, поки вона не стане м'якою, близько 2 хвилин.
  8. Використовуючи шумівку, перекладіть її на тарілку. В тій самій воді зваріть локшину рамен відповідно до вказівок на пакованні.
  9. Злийте воду і розкладіть локшину по мисках. Додайте зверху ополоник бульйону. Розкладіть капусту і 4 великі некруто зварені яйця, розрізані навпіл, по тарілках.

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Дата публікації
Перегляди
178
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