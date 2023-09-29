Імбирно-курячий рамен: рецепт смачного зігрівального супу

Оскільки теплі дні скоро залишаться в минулому, саме час запастися рецептом смачного й ситного зігрівального супу. В цьому сенсі імбирно-курячий рамен – ідеальна страва.
Інгредієнти
- мед
- 1 ч. л.
- яйця, зварені некруто
- 4 шт.
- курячий бульйон
- 4 скл.
- свіжий імбир
- два шматочки завбільшки з волоський горіх
- соєвий соус
- 1 ст. л. і 1/4 скл.
- локшина рамен
- 500 г
- курячі стегна без шкіри й кісток
- 500 г
- подрібнений пучок зеленої цибулі
- 1 шт.
- оливкова олія
- 1 ст. л
- гострий перець
- один стручок
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- китайська капуста пак-чой (можна іншу на ваш смак)
- 100 г
- Наріжте дрібно зелену цибулю і окремо – білі голівки зеленої цибулі.
- Змішайте курячі стегна без шкіри й кісток з очищеним і дрібно натертим шматочком імбиру, 1 ст. л соєвого соусу і 1 ч. л меду. Дайте настоятися 10 хвилин.
- Нагрійте 1 ст. л оливкової олії в середній каструлі на середньому вогні. Підсмажте курячі стегна до золотистого кольору близько 5 хвилин, не перевертаючи їх. Перекладіть на тарілку.
- Ще один шматочок імбиру наріжте тонкими скибочками, додайте до нього білі частини зеленої цибулі і близько 2 хвилин пасеруйте в каструлі, де смажили курку, часто помішуючи, до появи аромату. Поверніть курку до каструлі і додайте 1 середній тонко нарізаний гострий перець, курячий бульйон, чверть склянки соєвого соусу, який залишився, і половину склянки води.
- Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть, доки курка не буде повністю готова, близько 5 хвилин.
- За допомогою виделки витягніть і розберіть курку на невеликі шматочки. Додайте 1 ст. л свіжого лимонного соку і частини темної зеленої цибулі, що залишилися.
- Тим часом відваріть капусту в іншій каструлі з окропом, поки вона не стане м'якою, близько 2 хвилин.
- Використовуючи шумівку, перекладіть її на тарілку. В тій самій воді зваріть локшину рамен відповідно до вказівок на пакованні.
- Злийте воду і розкладіть локшину по мисках. Додайте зверху ополоник бульйону. Розкладіть капусту і 4 великі некруто зварені яйця, розрізані навпіл, по тарілках.
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