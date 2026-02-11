Для основи кухар Євген Клопотенко обирає сушені білі гриби, але можна експериментувати: додати мікс сушених грибів або поєднати їх із свіжими, наприклад шампіньйонами. Щоб юшка була ще більш глибокою за смаком, готують її на курячому бульйоні. Для ніжної густоти страви підійдуть різні крупи або макаронні вироби — на ваш смак і фантазію.

Процес приготування:

Попередньо замочіть сухі білі гриби у воді на 20–30 хвилин. У велику каструлю налийте 3 л води та додайте гриби. Варіть на середньому вогні близько 20 хвилин, щоб вони розкрили свій аромат.

Моркву очистіть і наріжте півкільцями товщиною близько 5 мм, цибулю розріжте навпіл. Додайте овочі у грибний бульйон разом із часником та лавровим листям. Готуйте на повільному вогні 30 хвилин, поки морква не стане м’якою і ніжною.

Для галушок змішайте в мисці борошно, яйце, масло та сіль, влийте 50 мл води і замісіть еластичне, м’яке тісто. Воно має легко відщипуватися, щоб формувати маленькі галушки.

Коли бульйон буде готовий, дістаньте половинки цибулі — вона віддала страві аромат і більше не потрібна. Потім потрошку відщипуйте шматочки тіста й опускайте їх у каструлю. Варіть галушки близько 2 хвилин, доки вони не спливуть на поверхню.