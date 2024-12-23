Пісний борщ із вушками на Різдво: традиційний рецепт від Євгена Клопотенка

Різдво — це час, коли вся родина збирається за святковим столом Однією з головних страв, яка відкриває вечерю, є пісний борщ із вушками. Цей рецепт від Євгена Клопотенка дозволить вам приготувати не лише смачну, а й вишукану страву, яка прикрасить ваш святковий стіл.

Замочуємо гриби та квасолю. За 3–4 години до початку приготування замочіть сухі білі гриби в холодній воді, щоб вони набули м’якості. Окремо замочіть червону квасолю, щоб скоротити час її варіння.

Варимо буряк. Промийте буряки, покладіть їх у каструлю, залийте водою і варіть на середньому вогні протягом 1 години. Готовність перевіряйте ножем — буряк має легко проколюватися.

Відварюємо квасолю.У другій каструлі зваріть квасолю. Після закипання злийте першу воду, додайте чисту і варіть до готовності (приблизно 1,5 години).

Готуємо овочевий бульйон. У велику каструлю покладіть розрізану на четвертини капусту, цілу моркву, розрізану навпіл цибулину, корінь селери, петрушку, лавровий лист, духмяний перець і солодкий перець, очищений від насіння. Додайте 3 літри води, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 30–40 хвилин.

Готуємо тісто для вушок. Змішайте борошно, воду, олію та сіль у глибокій мисці. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште відпочити на 20 хвилин.

Варимо картоплю для начинки. Очистіть картоплю, наріжте її великими шматками, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть до готовності. Злийте воду і зробіть пюре.

Готуємо грибну начинку. Наріжте свіжі гриби дрібними шматочками. Відмочені сухі гриби також наріжте. Цибулю дрібно покришіть. Розігрійте пательню з олією, обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте гриби. Смажте, поки з грибів не випарується рідина, трохи підсоліть.

З’єднуємо начинку. Змішайте картопляне пюре з обсмаженими грибами. Перемішайте до однорідної маси — це буде начинка для вушок.

Формуємо вушка. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт. За допомогою склянки виріжте кружечки. У центр кожного кружечка викладіть начинку, складіть навпіл і защипніть краї, формуючи вушка.

Відварюємо вушка. Закип’ятіть воду в каструлі, трохи підсоліть. Варіть вушка невеликими порціями 3–4 хвилини після закипання. Готові вушка викладайте на тарілку і скроплюйте олією, щоб не злипалися.

Маринуємо буряк. Очищений варений буряк натріть на крупній тертці, додайте лимонний сік, сіль і цукор. Залиште на 1 годину, щоб буряк замаринувався.

Завершуємо борщ. З овочевого бульйону вийміть всі овочі. Моркву натріть на тертці, а решту овочів можна використати для інших страв. У бульйон додайте маринований буряк, натерту моркву та відварену квасолю. Варіть ще 10 хвилин.