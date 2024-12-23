Пісний борщ із вушками на Різдво: традиційний рецепт від Євгена Клопотенка

Пісний борщ із вушками на Святвечір
Різдво — це час, коли вся родина збирається за святковим столом Однією з головних страв, яка відкриває вечерю, є пісний борщ із вушками. Цей рецепт від Євгена Клопотенка дозволить вам приготувати не лише смачну, а й вишукану страву, яка прикрасить ваш святковий стіл.
Інгредієнти:
Для борщу:
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2 буряки
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1 лимон
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пів ч. л. солі
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1 ч. л. цукру
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150 г червоної квасолі
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половина качана капусти
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1 морква
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2 цибулі
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четвертина кореня селери
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2 ст. л. олії
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3 л води
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10 гілочок петрушки
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3 лаврові листи
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5 горошин духмяного перцю
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1 солодкий червоний перець
Для начинки «вушок»:
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3 картоплини
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200 г печериць
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100 г свіжих або заморожених білих грибів
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50 г сухих білих грибів
Для тіста «вушок»:
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300 г борошна
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150 мл води
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2 ст. л. олії
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2/3 ч. л. солі
Як приготувати пісний борщ з вушками
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Замочуємо гриби та квасолю. За 3–4 години до початку приготування замочіть сухі білі гриби в холодній воді, щоб вони набули м’якості. Окремо замочіть червону квасолю, щоб скоротити час її варіння.
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Варимо буряк. Промийте буряки, покладіть їх у каструлю, залийте водою і варіть на середньому вогні протягом 1 години. Готовність перевіряйте ножем — буряк має легко проколюватися.
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Відварюємо квасолю.У другій каструлі зваріть квасолю. Після закипання злийте першу воду, додайте чисту і варіть до готовності (приблизно 1,5 години).
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Готуємо овочевий бульйон. У велику каструлю покладіть розрізану на четвертини капусту, цілу моркву, розрізану навпіл цибулину, корінь селери, петрушку, лавровий лист, духмяний перець і солодкий перець, очищений від насіння. Додайте 3 літри води, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 30–40 хвилин.
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Готуємо тісто для вушок. Змішайте борошно, воду, олію та сіль у глибокій мисці. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште відпочити на 20 хвилин.
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Варимо картоплю для начинки. Очистіть картоплю, наріжте її великими шматками, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть до готовності. Злийте воду і зробіть пюре.
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Готуємо грибну начинку. Наріжте свіжі гриби дрібними шматочками. Відмочені сухі гриби також наріжте. Цибулю дрібно покришіть. Розігрійте пательню з олією, обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте гриби. Смажте, поки з грибів не випарується рідина, трохи підсоліть.
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З’єднуємо начинку. Змішайте картопляне пюре з обсмаженими грибами. Перемішайте до однорідної маси — це буде начинка для вушок.
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Формуємо вушка. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт. За допомогою склянки виріжте кружечки. У центр кожного кружечка викладіть начинку, складіть навпіл і защипніть краї, формуючи вушка.
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Відварюємо вушка. Закип’ятіть воду в каструлі, трохи підсоліть. Варіть вушка невеликими порціями 3–4 хвилини після закипання. Готові вушка викладайте на тарілку і скроплюйте олією, щоб не злипалися.
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Маринуємо буряк. Очищений варений буряк натріть на крупній тертці, додайте лимонний сік, сіль і цукор. Залиште на 1 годину, щоб буряк замаринувався.
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Завершуємо борщ. З овочевого бульйону вийміть всі овочі. Моркву натріть на тертці, а решту овочів можна використати для інших страв. У бульйон додайте маринований буряк, натерту моркву та відварену квасолю. Варіть ще 10 хвилин.
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Подача. Розкладіть по тарілках вушка (5–6 штук на порцію) і залийте гарячим борщем. Прикрасьте свіжою зеленню.
Поради від шефа
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Додайте кілька крапель олії до буряка під час маринування — це зробить смак більш насиченим.
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Аби отримати більш насичений смак, буряк можна запекти у духовці.
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Для начинки можна використовувати різні види грибів, щоб зробити її більш ароматною.
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Якщо тісто здається занадто щільним, додайте ще кілька крапель олії під час замішування.
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