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Пісний борщ із вушками на Різдво: традиційний рецепт від Євгена Клопотенка

Час приготування
3 години
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
99
Час на прочитання
3 хв
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Пісний борщ із вушками на Різдво: традиційний рецепт від Євгена Клопотенка

Пісний борщ з вушками

Пісний борщ із вушками на Святвечір

Різдво — це час, коли вся родина збирається за святковим столом Однією з головних страв, яка відкриває вечерю, є пісний борщ із вушками. Цей рецепт від Євгена Клопотенка дозволить вам приготувати не лише смачну, а й вишукану страву, яка прикрасить ваш святковий стіл.

Інгредієнти:

Для борщу:

  • 2 буряки

  • 1 лимон

  • пів ч. л. солі

  • 1 ч. л. цукру

  • 150 г червоної квасолі

  • половина качана капусти

  • 1 морква

  • 2 цибулі

  • четвертина  кореня селери

  • 2 ст. л. олії

  • 3 л води

  • 10 гілочок петрушки

  • 3 лаврові листи

  • 5 горошин духмяного перцю

  • 1 солодкий червоний перець

Для начинки «вушок»:

  • 3 картоплини

  • 200 г печериць

  • 100 г свіжих або заморожених білих грибів 

  • 50 г сухих білих грибів

Для тіста «вушок»:

  • 300 г борошна

  • 150 мл води

  • 2 ст. л. олії

  • 2/3 ч. л. солі

Як приготувати пісний борщ з вушками

  • Замочуємо гриби та квасолю. За 3–4 години до початку приготування замочіть сухі білі гриби в холодній воді, щоб вони набули м’якості. Окремо замочіть червону квасолю, щоб скоротити час її варіння.

  • Варимо буряк. Промийте буряки, покладіть їх у каструлю, залийте водою і варіть на середньому вогні протягом 1 години. Готовність перевіряйте ножем — буряк має легко проколюватися.

  • Відварюємо квасолю.У другій каструлі зваріть квасолю. Після закипання злийте першу воду, додайте чисту і варіть до готовності (приблизно 1,5 години).

  • Готуємо овочевий бульйон. У велику каструлю покладіть розрізану на четвертини капусту, цілу моркву, розрізану навпіл цибулину, корінь селери, петрушку, лавровий лист, духмяний перець і солодкий перець, очищений від насіння. Додайте 3 літри води, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 30–40 хвилин.

  • Готуємо тісто для вушок. Змішайте борошно, воду, олію та сіль у глибокій мисці. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште відпочити на 20 хвилин.

  • Варимо картоплю для начинки. Очистіть картоплю, наріжте її великими шматками, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть до готовності. Злийте воду і зробіть пюре.

  • Готуємо грибну начинку. Наріжте свіжі гриби дрібними шматочками. Відмочені сухі гриби також наріжте. Цибулю дрібно покришіть. Розігрійте пательню з олією, обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте гриби. Смажте, поки з грибів не випарується рідина, трохи підсоліть.

  • З’єднуємо начинку. Змішайте картопляне пюре з обсмаженими грибами. Перемішайте до однорідної маси — це буде начинка для вушок. 

  • Формуємо вушка. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт. За допомогою склянки виріжте кружечки. У центр кожного кружечка викладіть начинку, складіть навпіл і защипніть краї, формуючи вушка.

  • Відварюємо вушка. Закип’ятіть воду в каструлі, трохи підсоліть. Варіть вушка невеликими порціями 3–4 хвилини після закипання. Готові вушка викладайте на тарілку і скроплюйте олією, щоб не злипалися.

  • Маринуємо буряк. Очищений варений буряк натріть на крупній тертці, додайте лимонний сік, сіль і цукор. Залиште на 1 годину, щоб буряк замаринувався.

  • Завершуємо борщ. З овочевого бульйону вийміть всі овочі. Моркву натріть на тертці, а решту овочів можна використати для інших страв. У бульйон додайте маринований буряк, натерту моркву та відварену квасолю. Варіть ще 10 хвилин.

  • Подача. Розкладіть по тарілках вушка (5–6 штук на порцію) і залийте гарячим борщем. Прикрасьте свіжою зеленню.

Поради від шефа

  • Додайте кілька крапель олії до буряка під час маринування — це зробить смак більш насиченим.

  • Аби отримати більш насичений смак, буряк можна запекти у духовці.

  • Для начинки можна використовувати різні види грибів, щоб зробити її більш ароматною.

  • Якщо тісто здається занадто щільним, додайте ще кілька крапель олії під час замішування.

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