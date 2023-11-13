Рецепт найкращого бограча: хитрощі приготування від досвідченого кухаря з Закарпаття

Хитрощі приготування бограча по-закарпатськи від закарпатського кухаря — процес приготування, корисні поради щодо вибору м'яса, приправ
Традиційна страва закарпатської кухні поєднує різні види м'яса — свинину, телятину, кролятину з різними овочами та спеціями. Саме така різноманітність дозволяє створити суп з особливим, насиченим смаком.
Інгредієнти для приготування бограча
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м’ясо, свинина чи телятина – 900 г,
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сало – 70 г,
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картопля – 500 г,
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солодкий перець – 2 шт.,
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помідор – 2 шт.,
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цибуля ріпчаста – 1 шт.,
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морква – 2 шт.,
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копчена паприка – 2 ч. л,
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перець чилі – 10 г,
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сіль, часник – на смак.
Як приготувати бограч
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Спочатку свине сало ріжемо на дрібні кубики, кладемо у казан або каструлю та розтоплюємо.
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Коли сало трохи розтане, додайте порізану свинину ич яловичину та обсмажуйте його до отримання рум’яної скоринки.
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Для смачного бограча важливо обрати якісне м’ясо. Зазвичай використовують телятину та свинину, але смачно буде і з ковбасками.
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Почищену картоплю нарізаємо на великі кубики. Важливо нарізати картоплю на однакові кубики або брусочки. Додаємо картоплю до підрум’яненого м’яса.
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Додаємо до суміші порізані на великі кубики помідори, солодкий перець і цибулю. Все це тушкуємо, регулярно помішуючи на невеликому вогні, щоб інгредієнти не пригоріли.
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До овочів з м’ясом додаємо спеції та заливаємо водою.
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Закриваємо казан чи каструлю кришкою та готуємо на маленькому вогні до готовності. Бограч можна приготувати в нагрітій до 180 градусів духовці, час готування близько півтора години.
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Періодично перевіряйте консистенцію бограча на смак на сіль і спеції, і додайте їх за потреби.
Бограч зазвичай подають гарячим, можна з лавашами, сметаною та зеленню на ваш вибір.
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