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Рецепт найкращого бограча: хитрощі приготування від досвідченого кухаря з Закарпаття

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
469
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт найкращого бограча: хитрощі приготування від досвідченого кухаря з Закарпаття

Рецепт смачного бограча

Хитрощі приготування бограча по-закарпатськи від закарпатського кухаря — процес приготування, корисні поради щодо вибору м'яса, приправ

Традиційна страва закарпатської кухні  поєднує різні види м'яса — свинину, телятину, кролятину з різними овочами та спеціями. Саме така різноманітність дозволяє створити суп з особливим, насиченим смаком. 

Інгредієнти для приготування бограча

  • м’ясо, свинина чи телятина  – 900 г,

  • сало – 70 г,

  • картопля – 500 г,

  • солодкий перець – 2 шт.,

  • помідор – 2 шт.,

  • цибуля ріпчаста – 1 шт.,

  • морква – 2 шт.,

  • копчена паприка – 2 ч. л,

  • перець чилі – 10 г,

  • сіль, часник – на смак.

Як приготувати бограч

  • Спочатку свине сало ріжемо на дрібні кубики, кладемо у казан або каструлю та розтоплюємо. 

  • Коли сало трохи розтане, додайте порізану свинину ич яловичину  та обсмажуйте його до отримання рум’яної скоринки.

  • Для смачного бограча важливо обрати якісне м’ясо. Зазвичай використовують телятину та  свинину, але смачно буде і з ковбасками.

  • Почищену картоплю нарізаємо  на великі кубики. Важливо нарізати картоплю  на однакові кубики або брусочки. Додаємо картоплю до підрум’яненого м’яса.

  • Додаємо до суміші порізані на великі кубики помідори, солодкий перець і цибулю. Все це тушкуємо, регулярно помішуючи на невеликому вогні, щоб інгредієнти не пригоріли.

  • До овочів з м’ясом додаємо спеції та заливаємо водою.

  • Закриваємо казан чи каструлю кришкою та готуємо на маленькому вогні до готовності. Бограч можна приготувати в  нагрітій до 180 градусів духовці, час готування близько півтора години. 

  • Періодично перевіряйте консистенцію бограча  на смак на сіль і спеції, і додайте їх за потреби.

Бограч зазвичай подають гарячим, можна з лавашами,  сметаною та зеленню на ваш вибір.

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Дата публікації
Перегляди
469
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