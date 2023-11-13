Рецепт найкращого бограча: хитрощі приготування від досвідченого кухаря з Закарпаття

Традиційна страва закарпатської кухні поєднує різні види м'яса — свинину, телятину, кролятину з різними овочами та спеціями. Саме така різноманітність дозволяє створити суп з особливим, насиченим смаком.

Спочатку свине сало ріжемо на дрібні кубики, кладемо у казан або каструлю та розтоплюємо.

Коли сало трохи розтане, додайте порізану свинину ич яловичину та обсмажуйте його до отримання рум’яної скоринки.

Для смачного бограча важливо обрати якісне м’ясо. Зазвичай використовують телятину та свинину, але смачно буде і з ковбасками.

Почищену картоплю нарізаємо на великі кубики. Важливо нарізати картоплю на однакові кубики або брусочки. Додаємо картоплю до підрум’яненого м’яса.

Додаємо до суміші порізані на великі кубики помідори, солодкий перець і цибулю. Все це тушкуємо, регулярно помішуючи на невеликому вогні, щоб інгредієнти не пригоріли.

До овочів з м’ясом додаємо спеції та заливаємо водою.

Закриваємо казан чи каструлю кришкою та готуємо на маленькому вогні до готовності. Бограч можна приготувати в нагрітій до 180 градусів духовці, час готування близько півтора години.