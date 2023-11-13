Рисовий суп із консервованим тунцем: швидкий рецепт

Суп із консервів виручить завжди, коли треба швидко зварити першу страву. Рибний супчик можна приготувати з будь-якими консервами, але тунець у власному соку надасть страві особливого смаку, а для густоти та ситості додамо рис, він найкраще поєднується з рибними консервами.
Інгредієнти
- тунець консервований
- 1 банка
- рис
- 100 г
- картопля
- 3 шт.
- вода
- 1500 мл
- морква
- 1 шт.
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний горошком
- 4 шт.
- сіль
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками, моркву — соломкою. Обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Картоплю очистіть та наріжте невеликими кубиками.
- Рис ретельно промийте.
- У каструлю влийте воду. Доведіть до кипіння і опустіть у неї картопля та рис. Варіть до готовності. Додайте обсмажену цибулю з морквою, трохи розім'ятою вилкою консерви, лавровий лист, перець та сіль. Варіть ще п'ять хвилин.
Поради:
Під час подавання суп посипте свіжою зеленню.
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