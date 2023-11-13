Рисовий суп із консервованим тунцем: швидкий рецепт

Суп із консервів виручить завжди, коли треба швидко зварити першу страву. Рибний супчик можна приготувати з будь-якими консервами, але тунець у власному соку надасть страві особливого смаку, а для густоти та ситості додамо рис, він найкраще поєднується з рибними консервами.