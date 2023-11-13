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Рисовий суп із консервованим тунцем: швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
34 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
406
Час на прочитання
1 хв
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Рисовий суп із консервованим тунцем: швидкий рецепт

Рисовий суп із консервованим тунцем

Суп із консервів виручить завжди, коли треба швидко зварити першу страву. Рибний супчик можна приготувати з будь-якими консервами, але тунець у власному соку надасть страві особливого смаку, а для густоти та ситості додамо рис, він найкраще поєднується з рибними консервами.

Інгредієнти

тунець консервований
1 банка
рис
100 г
картопля
3 шт.
вода
1500 мл
морква
1 шт.
ріпчаста цибуля
1 шт.
олія
2 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
перець чорний горошком
4 шт.
сіль
  1. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, моркву — соломкою. Обсмажте на олії до золотистого кольору.
  2. Картоплю очистіть та наріжте невеликими кубиками.
  3. Рис ретельно промийте.
  4. У каструлю влийте воду. Доведіть до кипіння і опустіть у неї картопля та рис. Варіть до готовності. Додайте обсмажену цибулю з морквою, трохи розім'ятою вилкою консерви, лавровий лист, перець та сіль. Варіть ще п'ять хвилин.

Поради:

Під час подавання суп посипте свіжою зеленню.

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Дата публікації
Перегляди
406
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