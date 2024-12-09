Секрет ароматного бульйону: навіщо обпалювати лавровий лист

Щоб бульйон був ароматним, потрібно зробити одну річ

Як зварити смачний бульйон

Бульйон найчастіше готується з курятини, яловичини, свинини, Бульйон робить наваристим желатин, який утворюється з колагену під час нагрівання. Тому для приготування бульйону вибирають м'ясо з кістками.

Час варіння бульйону може бути від 30 хвилин до 3 годин, для курячого супу вистачить і 30 хвилин.

М’ясо та спеції заливають холодною водою, доводять до кипіння та зменшують вогонь до мінімального -- бульйон ніколи не повинен сильно кипіти.

До бульйону можна додати невелику цибулину, невелику моркву та шматочка кореня селери чи петрушки. Цибулю можна розрізати навпіл, моркву та селеру порізати на кусочки.

Зі спецій достатньо буде кількох лаврових листочків та пару горошин духмяного і чорного перців.

Коли бульйон закипів, одразу знімайте з нього піну. Разом із піною краще видалити і жир, що з’являється на поверхні каструлі, а готовий бульйон процідити через марлю чи кілька шарів серветок та друшляк.

Як зробити бульйон незвичайно ароматним

Щоб зробити бульйон напрочуд ароматним, досвідчені кухарі пропонують лайфгак -- лавровий лист перед тим як кинути у киплячий бульйон, потрібно обпалити на вогні. І тоді бульйон буде просто ідеальним.

Як приготувати ароматний бульйон

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