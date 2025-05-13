Що можна покласти в зелений борщ замість щавлю: смачні альтернативи, які зроблять смак страви ще яскравішим

Що можна покласти в зелений борщ замість щавлю: цікавий рецепт / © Фото з відкритих джерел

Одна з кулінарних блогерок оприлюднила в Instagram оригінальний рецепт запашного зеленого борщу, у якому поєднано ніжну кропиву та освіжаючий лимонний сік.

Процес приготування:

Спочатку приготуємо бульйон. Для цього борщу найкраще використовувати курячий бульйон, оскільки він додає страві ніжності та аромату. До киплячого бульйону додайте нарізану кубиками картоплю та доведіть до кипіння.

Обсмажте на сковороді нарізану цибулю та часник. Потім додайте їх до картоплі і варіть ще 10 хвилин.

За цей час підготуємо зелень: шпинат, щавель і кропиву. Шпинат потрібно ретельно промити, оскільки він може містити пісок, після чого нарізати всю зелень. Бланшуйте її протягом 1 хвилини в окропі з додаванням лимонного соку. 3. Злийте воду і додайте зелень до каструлі разом з спаржею, кропивою та селерою. Варіть ще 15 хвилин.