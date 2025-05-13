- Дата публікації
-
- Категорія
- Перші страви
- Кількість переглядів
- 428
- Час на прочитання
- 1 хв
Що можна покласти в зелений борщ замість щавлю: смачні альтернативи, які зроблять смак страви ще яскравішим
Зелений борщ — це поживна й ароматна літня страва, яка відзначається яскравим смаком та користю для організму. Для приготування можна використовувати різну зелень: щавель, кропиву або шпинат. Найкраще смакова палітра розкривається, якщо зварити борщ на курячому бульйоні.
Одна з кулінарних блогерок оприлюднила в Instagram оригінальний рецепт запашного зеленого борщу, у якому поєднано ніжну кропиву та освіжаючий лимонний сік.
Інгредієнти
- курячий бульйон
- 4 л
- картопля
- 5 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3-4 зубчики
- щавель
- 150 г
- шпинат
- 250 г
- селера
- за смаком
- кропива
- за смаком
- спаржа
- за смаком
- лимон
- ¼ шт.
- сіль, перець
- за смаком
- кріп, петрушка
- для подавання
- сметана
- для подавання
- яйця відварені
- для подавання
- бринза, фета
- для подавання
Процес приготування:
Спочатку приготуємо бульйон. Для цього борщу найкраще використовувати курячий бульйон, оскільки він додає страві ніжності та аромату. До киплячого бульйону додайте нарізану кубиками картоплю та доведіть до кипіння.
Обсмажте на сковороді нарізану цибулю та часник. Потім додайте їх до картоплі і варіть ще 10 хвилин.
За цей час підготуємо зелень: шпинат, щавель і кропиву. Шпинат потрібно ретельно промити, оскільки він може містити пісок, після чого нарізати всю зелень. Бланшуйте її протягом 1 хвилини в окропі з додаванням лимонного соку. 3. Злийте воду і додайте зелень до каструлі разом з спаржею, кропивою та селерою. Варіть ще 15 хвилин.
Коли борщ готовий, посоліть його, поперчіть і за бажанням додайте трохи лимонного соку.
Смачного!